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Cor 16:36
Palazzine di Fertilia, interviene l´Aeronautica
Dal Comando dell’Aeronautica Militare per la Regione Autonoma della Sardegna arrivano le precisazioni in merito alle palazzine di Fertilia oggetto di critiche e polemiche sul loro reale utilizzo
Palazzine di Fertilia, interviene l´Aeronautica

ALGHERO – In relazione a recenti ricostruzioni di stampa riguardanti il comprensorio alloggiativo di Fertilia, l’Aeronautica Militare ritiene necessario ristabilire la realtà dei fatti, «basata su oggettivi vincoli tecnici e normativi». Così dal Comando Militare per la Regione Autonoma della Sardegna sul dibattito innescato a causa della grave emergenza abitativa che travolge il territorio ed Alghero in particolare.

«In primo luogo - si legge nella nota - si precisa che il complesso, composto da 4 palazzine per complessive 32 unità, versa da tempo in condizioni di diffusa inagibilità. Gravi criticità strutturali, che hanno imposto — come atto di responsabilità a tutela della pubblica incolumità — l’interdizione su diversi alloggi e pertanto proprio per motivi di sicurezza, solo una parte della struttura risulta effettivamente occupata».

«In tale contesto, si chiarisce che non è mai stata avviata alcuna interlocuzione formale tra gli Enti locali e la Forza Armata. L'Aeronautica Militare, pur avendo già in valutazione un piano di recupero graduale per alcune delle palazzine al fine di ripristinarne la funzionalità, ribadisce la propria disponibilità a un confronto tecnico con gli enti preposti. Tale dialogo non potrà tuttavia prescindere dal riconoscimento delle attuali condizioni infrastrutturali e dal rigoroso rispetto delle procedure amministrative vigenti» chiude la nota del Comando militare.
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