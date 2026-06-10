S.A. 15:59 Borse di studio per la Catalogna a 4 algheresi Le giovani algheresi Aurora Bassu, Natascia Caria, Elisa Ceravola e Floriana Monti hanno vinto i contributi di Plataforma per la Llengua per partecipare all’edizione 2026 della Universitat Catalana d’Estiu







Le borse di studio consistono in quattro contributi fino a un massimo di 800 euro ciascuno, che permetteranno alle quattro vincitrici di coprire le spese di iscrizione e di viaggio da Alghero a Prada de Conflent. Durante il processo di selezione, la commissione ha tenuto conto della padronanza scritta del catalano di Alghero, della partecipazione a corsi o laboratori in algherese o altre varianti del catalano, e dell’appartenenza ad associazioni senza scopo di lucro dedicate alla promozione della lingua e della cultura locale. Dopo l’esperienza a Prada de Conflent, le quattro giovani presenteranno un articolo sulla partecipazione alla UCE, che sarà pubblicato sulla rivista Al Portal, Veus de l’Alguer.

Inoltre, quest’anno la partecipazione della gioventù algherese alla UCE si arricchisce del concerto del gruppo musicale Lo Maquini, formato da Matteo Scala (basso), Alessandro Spinetti (batteria) e Alessio Soggiu (voce e chitarra), gruppo vincitore della quarta edizione del CantAlguer (2025). Il concerto, offerto da Plataforma per la Llengua e previsto per il 20 agosto, chiuderà il programma della XIII edizione della Jornada Algueresa, curata come ogni anno dall’Obra Cultural de l’Alguer. Inoltre, nei giorni 19, 20, 21 e 22 agosto si terrà anche un laboratorio di vocalità organizzato da Plataforma per la Llengua e condotto da Gionta, vincitore insieme a Riccardo Pinna dell’edizione 2023 del concorso CantAlguer. ALGHERO - Plataforma per la Llengua ha assegnato i 4 contributi destinati ai giovani algheresi nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni per finanziare la partecipazione alla 58a edizione della Universitat Catalana d’Estiu, che si terrà a Prada de Conflent (Catalogna del Nord) dal 16 al 23 agosto 2026. Le borse di studio sono state assegnate ad Aurora Bassu (23 anni), Natascia Caria (30), Elisa Ceravola (34) e Floriana Monti (25), che parteciperanno ai corsi, alle giornate di studio, alle conferenze e ai laboratori programmati nell’ambito della Universitat Catalana d’Estiu di quest’anno.Le borse di studio consistono in quattro contributi fino a un massimo di 800 euro ciascuno, che permetteranno alle quattro vincitrici di coprire le spese di iscrizione e di viaggio da Alghero a Prada de Conflent. Durante il processo di selezione, la commissione ha tenuto conto della padronanza scritta del catalano di Alghero, della partecipazione a corsi o laboratori in algherese o altre varianti del catalano, e dell’appartenenza ad associazioni senza scopo di lucro dedicate alla promozione della lingua e della cultura locale. Dopo l’esperienza a Prada de Conflent, le quattro giovani presenteranno un articolo sulla partecipazione alla UCE, che sarà pubblicato sulla rivista Al Portal, Veus de l’Alguer.