Cor 22:03 Alleanza municipalista contro il Governo Piano Casa del Governo: «aspettiamo il testo definitivo, servono scelte chiare e risorse concrete per affrontare la questione abitativa». In prima linea contro il Governo Meloni l´assessore di Alghero, Roberto Corbia



ALGHERO - L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete delle assessore e degli assessori alle politiche abitative delle città italiane di cui fa parte anche l’Assessore Roberto Corbia in rappresentanza del Comune di Alghero, prende atto dell’annuncio del nuovo Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri. «Si tratta di una questione decisiva per il Paese - affermano dalla rete -sulla quale da anni Comuni grandi, medi e piccoli, chiedono un confronto e presentano proposte e sperimentazioni concrete: fondamentale, in questo senso, la lettura del testo del provvedimento annunciato e la conseguente analisi puntuale».



Tra i temi sotto osservazione, primario è quello delle risorse stanziate: «non si può pensare di risolvere il problema della casa con un Piano nazionale che di fatto si avvale di fondi già destinati ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana», affermano. Secondo l’Alleanza Municipalista «servono fondi nuovi, dedicati e vincolati: chiediamo che non siano i Comuni a pagare il Piano Casa. Anche i tempi, la disponibilità e il rapporto tra le risorse e il numero di alloggi annunciato sono fondamentali: è necessario verificarne la consistenza rispetto all'emergenza che le città stanno vivendo». Gli assessori della rete ritengono che una particolare priorità deve essere data, in generale, all'ERP, visti i numeri dei nuclei presenti nelle graduatorie e il bisogno in cui versa il patrimonio pubblico mai finanziato da anni: è una priorità che deve riguardare tutto l'ERP, in tutti i Comuni. Fondamentali saranno, inoltre, le garanzie di accessibilità e i reali benefici per quella fascia di popolazione che oggi è esclusa sia dal mercato sia dall’edilizia pubblica.



Particolarmente delicato è il capitolo relativo alle semplificazioni urbanistiche e ai poteri straordinari. «Interventi di questa natura - spiegano - devono evitare scorciatoie che rischiano di indebolire la pianificazione e la qualità urbana, oltre che aprire spazi a operazioni non coerenti con l’interesse pubblico». Chiarimenti sono inoltre richiesti rispetto al tema degli sfratti, soprattutto nel patrimonio pubblico: «senza un parallelo e robusto investimento in soluzioni abitative alternative e in presa in carico sociale - annunciano - si rischia di spostare il problema, aggravandolo e scaricando interamente sui Comuni i costi economici e sociali delle scelte nazionali».



Le città sono già oggi il livello istituzionale che gestisce concretamente la questione abitativa, spesso con risorse insufficienti ma con responsabilità crescenti. Per questo l’alleanza chiede con urgenza «che il Governo apra un confronto reale con le autonomie locali e riconosca il ruolo centrale dei Comuni nella definizione e nell’attuazione delle politiche per la casa. La questione abitativa richiede un cambio di passo: più investimenti pubblici strutturali, più recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, più regolazione dei mercati e più tutela per chi oggi rischia di essere espulso dalle città». L’Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa si riserva una valutazione approfondita alla pubblicazione del testo, ma ribadisce fin da ora «che senza risorse adeguate, strumenti efficaci e una reale collaborazione istituzionale, nessun Piano potrà dare le risposte che cittadine e cittadini aspettano».