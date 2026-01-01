Cor 16:36 Thiesi: riqualificazione per le case popolari I cantieri interessano ogni territorio della regione, dai comuni più popolosi a quelli più piccoli, come nel caso di Thiesi in cui stamane sono stati avviati i lavori negli stabili in via G. A. De Martini (civici 22,23,24,25)



THIESI - Sono stati avviati nella mattinata di oggi a Thiesi i cantieri di RinnovArea, il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area). Sono partiti ad aprile i lavori in tutta l’Isola del programma da 300 milioni che prevede la riqualificazione degli edifici di edilizia popolare di proprietà di Area. I cantieri interessano ogni territorio della regione, dai comuni più popolosi a quelli più piccoli, come nel caso di Thiesi in cui stamane sono stati avviati i lavori negli stabili in via G. A. De Martini (civici 22,23,24,25).



Gli interventi in via De Martini, avviati oggi, sono relativi al degrado strutturale delle facciate degli edifici con lavorazioni sulle parti ammalorate e il rispristino di intonaco e tinteggiatura; previsto anche il rifacimento dell’intero pacchetto di copertura piana a terrazza delle 4 parti comuni, comprensivo di impermeabilizzazione, massetto delle pendenze e ghiaia lavata. Interventi sugli infissi superiori delle parti comuni interessati dalle infiltrazioni di acqua.



Rimozione completa del cappotto verticale e rifacimento dell’intonaco esterno con tinteggiatura; fornitura e posa in opera dei pluviali in acciaio e dei canali di gronda. Manutenzione straordinaria degli apparecchi illuminanti esterni sul pilotis delle 4 parti comuni (rimozione e sostituzione) e pulizia e tinteggiatura delle pareti interne verticali e orizzontali, infine sono previste nel piano di interventi anche la manutenzione straordinaria del tetto e piccole sostituzioni mirate ed alla messa in sicurezza degli impianti.