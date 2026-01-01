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Cor 17:58
«Aeronautica, alloggi subito al Comune»
Lo chiede con decisione Alberto Bamonti, consigliere comunale del gruppo Noi Riformiamo Alghero: I 34 alloggi dell’Aeronautica a Fertilia devono essere consegnati subito alla amministrazione comunale
«Aeronautica, alloggi subito al Comune»

ALGHERO - «Non è più il tempo delle analisi né delle giustificazioni: è il tempo delle decisioni e delle azioni immediate. Il caso dei 34 alloggi dell’Aeronautica Militare a Fertilia, oggi ancora vuoti, è il simbolo di un bisogno sociale crescente e urgente. Mentre famiglie, lavoratori e giovani non riescono a trovare una casa, esistono abitazioni che restano inspiegabilmente ferme. Questa situazione non è più accettabile. È necessario pressare con forza: tutti i soggetti coinvolti, a partire dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, devono attivarsi senza ulteriori rinvii per completare ogni passaggio amministrativo e trasferire questi 34 alloggi al Comune di Alghero. Non servono più tavoli, promesse o interlocuzioni infinite. Serve una tempistica certa e rapidissima, perché ogni giorno di ritardo significa lasciare cittadini senza risposte e alimentare un disagio sociale sempre più grave. Il Comune deve essere messo nelle condizioni di procedere subito con l’assegnazione di quegli alloggi, dando una risposta concreta alla sete urgente di case che oggi caratterizza la città. Chi ha responsabilità agisca ora». Così Alberto Bamonti, consigliere comunale del gruppo Noi Riformiamo Alghero.
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