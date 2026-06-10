S.A. 16:04 Al Teatro Verdi in scena il balletto Le Corsaire Il balletto in tre atti "Le Corsaire" a cura del Dansoul Studio e la direzione artistica di Sharon Podesva. Si esibiranno sul palco del Teatro Verdi la compagnia Junior e allieve con i ballerini professionisti Luca Curreli e Angelo De Serra. Appuntamento a Sassari sabato 27 giugno alle ore 20



SASSARI - Si terrà sabato 27 giugno (ore 20) a Sassari il balletto in tre atti "Le Corsaire", a cura del Dansoul Studio e la direzione artistica di Sharon Podesva. Si esibiranno sul palco del Teatro Verdi la compagnia Junior e allieve con i ballerini professionisti Luca Curreli, già danzatore del Norwegian National Ballet e nel 2025/2026 danzatore nella tournée del balletto “Caravaggio” al fianco di Roberto Bolle; e Angelo De Serra, ex allievo e oggi membro dei Complexions Contemporary Ballet di New York.



Le Corsaire è un balletto d’avventura ispirato al poema di Lord Byron. Racconta una storia di amore, libertà e coraggio ambientata tra pirati, mercanti e palazzi orientali. Il protagonista è Conrad un coraggioso pirata che si innamora di Medora, una giovane schiava di straordinaria bellezza.



Durante una visita al mercato degli schiavi, Medora viene acquistata dal potente pascià Seyd. Conrad decide di salvarla e, dopo inseguimenti, battaglie e colpi di scena, riesce a liberarla. Le Corsaire è celebre soprattutto per il suo Grand Pac de Deux, uno dei brani più eseguiti nei gala di danza classica di tutto il mondo, e per il terzo atto, Le Jardin Anime. È considerato uno dei grandi balletti del repertorio romantico del XIX secolo.



Nella foto: Flavia Pisuttu (Medora) e Angelo De Serra ritratti da Michela Leo