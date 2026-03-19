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Cor 8:49
Lido, pilastri storici a rischio crollo
Tutela e valorizzazione dei monumenti storici di Alghero: necessario un intervento urgente sul litorale del Lido. A chiederlo con forza il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas
Lido, pilastri storici a rischio crollo

ALGHERO - «Alghero, città di origine catalana, rappresenta un patrimonio unico sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico. La sua identità non si esprime soltanto attraverso le bellezze naturali e le rinomate spiagge e le sue coste, ma anche attraverso i monumenti che raccontano la sua storia e le sue trasformazioni nel tempo. In questo contesto, desta forte preoccupazione lo stato di degrado in cui versano due pilastri monumentali situati presso un accesso al litorale del Lido, risalenti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Tali strutture, che costituivano l’ingresso all’area della colonia penale agricola, rappresentano un bene di rilevante interesse storico e culturale, oggi purtroppo abbandonato e in condizioni di evidente ammaloramento». Lo sottolinea il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas.

«La situazione attuale impone una valutazione urgente del rischio strutturale, anche in considerazione del possibile pericolo di crollo. Si rende pertanto necessario, in primo luogo, accertare con precisione la proprietà del bene e, successivamente, procedere con interventi provvisori di messa in sicurezza in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 42/2004.
Solo dopo tali operazioni sarà possibile avviare un percorso di restauro, da realizzarsi in collaborazione con la competente Soprintendenza, al fine di restituire dignità e valore a un elemento significativo della memoria storica cittadina».

«È fondamentale intervenire tempestivamente per preservare questo bene pregiato, che contribuisce a definire l’immagine culturale e storica di Alghero. Una città a forte vocazione turistica come la nostra deve poter contare anche sulla valorizzazione del proprio patrimonio monumentale, quale elemento distintivo e identitario». Per tali ragioni, il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Christian Mulas, chiede un intervento urgente finalizzato alla messa in sicurezza dei pilastri e alla successiva riqualificazione dell’area, affinché questo importante testimonianza storica non venga definitivamente compromessa.
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