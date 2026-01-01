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Marco Colledanchise 11:21
L'opinione di Marco Colledanchise
Per Capitale Cultura una visione chiara
<i>Per Capitale Cultura una visione chiara</i>

Alghero unita sulla proposta del sindaco, ora avanti con un percorso condiviso. Si tratta di un’opportunità importante per l’intera città e per il suo futuro sviluppo. Alghero possiede tutte le caratteristiche per ambire a questo riconoscimento: una storia che affonda le sue radici in epoche antiche, un patrimonio culturale, linguistico e identitario unico, e una consolidata capacità di produrre cultura e accoglienza. Un percorso che si muove in continuità con la strategia di valorizzazione culturale e turistica promossa a livello regionale dall’Assessore Franco Cuccureddu. Fertilia rappresenta una risorsa fondamentale, parte integrante della città, con una storia e un valore che contribuiscono a rafforzare l’identità complessiva di Alghero. È fondamentale che ogni proposta venga ricondotta a un progetto condiviso, capace di valorizzare tutte le componenti del territorio senza frammentazioni. Una candidatura credibile non può nascere da iniziative isolate, ma deve essere il risultato di un lavoro strutturato e partecipato. Per questo, come presidente della Commissione Cultura, avvierò un ciclo di commissioni dedicate che coinvolgeranno istituzioni, forze politiche, operatori culturali e associazioni. Serve metodo, collaborazione e una visione chiara. La cultura deve essere una leva strategica di sviluppo e coesione. Questa sfida può rappresentare un’occasione concreta per costruire insieme il futuro di Alghero.

*Consigliere comunale del gruppo Orizzonte Comune e Presidente della Commissione Cultura
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