Cor 12:01 Raccoglie coralli a Tramariglio: multa Raccolta illecita di corallo rosso nella spiaggia di Tramariglio ad Alghero: intervento delle Guardie Ecozoofile "Fare Ambiente" e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale



ALGHERO - Nella giornata di domenica, presso la spiaggia di Tramariglio, area ricadente sia nel Parco Naturale Regionale di Porto Conte sia nell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, due Guardie Ecozoofile del Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente – Provincia di Sassari, durante un servizio di vigilanza ambientale, hanno accertato un episodio di raccolta illecita di materiale marino protetto. Nonostante l'evidente cartello all'ingresso della spiaggia, che informava sia di trovarsi in area protetta sia dei divieti, gli operatori hanno notato un turista intento, per circa trenta minuti, a selezionare accuratamente dalla battigia piccoli frammenti apparentemente naturali. Successivamente, l’uomo ha raggiunto il proprio ombrellone, dove insieme alla moglie ha riposto i materiali raccolti all’interno di una bustina trasparente già contenente ulteriori frammenti analoghi, per poi occultarla in una borsa.



Insospettite dalla dinamica e dalla modalità della raccolta, le Guardie Ecozoofile sono intervenute procedendo all’identificazione del soggetto e richiedendo immediatamente l’ausilio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, intervenuto sul posto per gli accertamenti di competenza. Dai controlli effettuati è emerso che i frammenti raccolti appartenevano presumibilmente a corallo rosso di Alghero (Corallium rubrum), specie di straordinario valore ambientale e naturalistico, simbolo del patrimonio marino del territorio. L'uomo è stato quindi denunciato e sanzionato dagli agenti del Corpo Forestale.



Si ricorda che in Sardegna è vietato asportare dagli arenili qualsiasi elemento naturale, inclusi sabbia, ciottoli, conchiglie, frammenti minerali o biologici e materiali marini di qualunque genere. Tali condotte, oltre a violare le disposizioni del Codice della Navigazione e della normativa regionale di tutela ambientale, assumono particolare gravità quando vengono poste in essere all’interno di aree naturali protette e di aree marine tutelate, dove possono configurarsi condotte di rilevanza penale. Fare Ambiente Sassari rinnova l’invito a cittadini e turisti al massimo rispetto del patrimonio ambientale della Sardegna, ricordando che anche piccoli gesti apparentemente innocui contribuiscono nel tempo al depauperamento irreversibile degli ecosistemi costieri e marini.