Cor 19:33 Settore ittico, la maggioranza attacca Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Alghero è stata approvata la gestione associata del servizio di supporto e governance del settore ittico tra i Comuni costieri del nord-ovest Sardegna: l´opposizione si sfila e la maggioranza attacca a testa bassa la scelta



ALGHERO - Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata la gestione associata del servizio di supporto e governance del settore ittico tra i Comuni costieri del nord-ovest Sardegna, uno strumento concreto pensato per accompagnare e sostenere un comparto oggi in evidente difficoltà. «Si tratta di una scelta importante, che va nella direzione di rafforzare i servizi agli operatori della pesca, facilitare l’accesso ai finanziamenti, promuovere la formazione e costruire una rete territoriale capace di dare risposte reali e continuative. Dispiace rilevare come l'opposizione abbia scelto di dividersi fra astensioni e voti contrari a questo provvedimento, fermandosi a rilievi sulla forma della convenzione, senza coglierne la sostanza e il valore strategico. In un momento in cui il comparto ittico affronta sfide complesse, dalla riduzione delle risorse alle difficoltà normative e di mercato, riteniamo che il compito della politica sia quello di costruire strumenti utili e non di bloccarli su questioni formali. La proposta approvata introduce un modello innovativo di intervento: un servizio di prossimità capace di affiancare concretamente gli operatori, supportandoli nell’accesso ai finanziamenti, nella formazione e nella gestione degli adempimenti. Non votare questo strumento significa, nei fatti, rinunciare a un’opportunità per il territorio e per chi ogni giorno lavora nel settore della pesca. Noi abbiamo scelto di stare dalla parte delle soluzioni. La differenza è tutta qui: c’è chi si ferma alla forma e chi lavora per dare risposte concrete ai problemi reali». Lo dichiarano i consiglieri comunali di "Progetto Alghero", i gruppi di maggioranza che dal 2024 amministrano, non senza difficoltà, nella città di Alghero.