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S.A. 18:19
Asl replica: nessuno sfratto del 118
il direttore generale della Asl n. 1 Antonio Lorenzo Spano, replica alla nota stampa del presidente della Commissione Sanità ad Alghero Christian Mulas, in merito ad un presunto trasferimento del 118 di Alghero
Asl replica: nessuno sfratto del 118

ALGHERO - «Sebbene sia noto ai più la carenza di strutture da destinare a servizi sanitari nella città di Alghero, nessuno nella Asl di Sassari ha ipotizzato il trasferimento della base operativo del 118». Così il direttore generale della Asl n. 1 Antonio Lorenzo Spano, replica alla nota stampa del presidente della Commissione Sanità ad Alghero Christian Mulas, in merito ad un presunto trasferimento del 118 di Alghero [LEGGI]. Proprio la scorsa settimana il manager ha incontrato l’amministrazione comunale di Alghero, per discutere delle istanze della sanità locale. In quell’occasione la Asl di Sassari ha ribadito al Comune di Alghero la richiesta di supporto per ricercare spazi adatti ad ospitare strutture sanitarie territoriali.

La Asl di Sassari, anche in quella occasione, ha ribadito «la necessità di spazi da dedicare a strutture sanitarie. Infatti, nonostante la pubblicazione di diverse manifestazioni di interesse andate deserte, e
in seguito a svariate interlocuzione con l’amministrazione comunale per ricercare degli spazi, pubblici o privati, da assegnare alle attività sanitarie che ricadono su Alghero, in assenza di altre soluzioni ha
dovuto trasferire a marzo 2026, in via provvisoria, il Servizio delle Dipendenze (Ser.D.) nello stabile che prima ospitava la Guardia medica, in Viale primo maggio, n. 4. Una soluzione provvisoria, non più rinviabile, per consentire l’avanzamento dei lavori di riqualificazione della struttura di via Degli Orti (sede del Distretto socio sanitario e di strutture territoriali) inserita all’interno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza». «In un’ottica di rete dei servizi sanitari, che vede la Asl lavorare al fianco di Areus, una simile decisione verrebbe eventualmente assunta in accordo con l’assessorato regionale e il servizio di emergenza urgenza» conclude Spano che sottolinea come la Direzione della Asl di Sassari «sia pronta a dialogare con tutti e invita soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali a verificare sempre la veridicità delle notizie.»
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