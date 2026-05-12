S.A. 17:00 I Tenores di Bitti a Porto Torres I Tenores di Bitti apriranno la XV edizione di "Musica, Maestro": rassegna al via il 15 maggio a Porto Torres. Il programma



PORTO TORRES – Prenderà il via venerdì 15 maggio la XV edizione della rassegna musicale "Musica, Maestro", organizzata dall'Associazione Cantori della Resurrezione sotto la direzione artistica del maestro Fabio Fresi. Quest'anno la manifestazione assume una rilevanza speciale, inserendosi a pieno titolo nelle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della fondazione del coro cittadino padrone di casa. L'apertura della stagione, ospitata nella Chiesa di Cristo Risorto, sarà affidata ai Tenores di Bitti "Remunnu 'e locu" per una serata dedicata alle "Melodie della Sardegna". Il quartetto, formato da Dino Ruiu, Mario Pira, Pierluigi Giorno e Andrea Giuseppe Sella, proporrà un viaggio nel canto a tenore, espressione millenaria del centro Sardegna di cui sono storici ambasciatori internazionali sin dal 1974.



Il programma proseguirà sabato 16 maggio, sempre alla Chiesa di Cristo Risorto, con l'appuntamento intitolato "Incontri Polifonici". Protagoniste due storiche e prestigiose formazioni corali isolane: il Coro dell'Associazione Musicale G. Rossini di Sassari, diretto da Clara Antoniciello, e il Collegium Karalitanum di Cagliari, diretto da Giorgio Sanna. Il Collegium esplorerà un repertorio polifonico che spazia dal Rinascimento alla contemporaneità, mentre il Coro Rossini presenterà un itinerario interamente dedicato alla devozione mariana. La serata rappresenterà inoltre l'occasione ideale per omaggiare in musica la memoria di don Antonio Sanna, fondatore dei Cantori, a dieci anni dalla sua scomparsa. Domenica 17 maggio, la rassegna esplorerà "L'arte delle donne dal Medioevo a oggi" con il progetto "Vox Mulieris". La prima parte vedrà i Cantori della Resurrezione eseguire opere di compositrici nate nei contesti monastici e cortigiani antichi, per giungere fino alla scena contemporanea. La seconda parte, focalizzata invece sulla monodia e sull'espressività del Seicento e del Barocco, proporrà brani di autrici storiche come Francesca Caccini e Barbara Strozzi. A dar loro voce sarà un ensemble specializzato composto da Valentina Satta (soprano), Cristina Mura (tiorba), Giorgio Oppo (viola da gamba) e Fabio Frigato (clavicembalo).



Il cartellone si concluderà il 6 giugno nella cornice della Basilica di San Gavino con l'atteso evento internazionale. Ospiti della serata finale saranno i campioni del mondo di Barbershop Ringmasters (Svezia), che porteranno in scena lo spettacolo a cappella per il loro giubileo: "20 Years of Good Vibrations". Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20.30 e l'ingresso sarà gratuito. Come da tradizione, ogni serata sarà preceduta da un breve saluto musicale a cura dei Cantori della Resurrezione. La rassegna è sostenuta dal Comune di Porto Torres, da Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna, da Fersaco, Feniarco e da diversi sponsor che saranno ringraziati durante le serate. Fondamentale, come sempre, la collaborazione delle parrocchie turritane di Cristo Risorto e San Gavino.



Nella foto: Tenores di Bitti