Cor 14:39 Ozieri, sigilli al bar Centrale Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri, congiuntamente ai Militari della locale Compagnia Carabinieri, ha eseguito il decreto di sospensione della licenza per trenta giorni, ex art.100 TULPS, nei confronti del Bar "La Centrale" di Ozieri, adottato dal Questore di Sassari





Numerose le criticità riscontrate: oltre al recente rinvenimento di stupefacenti all’ interno del locale, in più occasioni sono stati rilevati assembramenti di numerosi avventori - sovente in stato di alterazione - che , stazionando fuori dal locale e ostruendo la pubblica via (anche ai mezzi di soccorso), hanno causato criticità per l’ ordine, la sicurezza e l’ incolumità pubblica, oltre a favorire, nella zona limitrofa al locale, situazioni di degrado urbano e disturbo per la quiete pubblica (oggetto anche di esposti da parte della cittadinanza).

In una recente occasione il personale di polizia è anche intervenuto per una segnalata rissa, oltre che per illeciti connessi alle emissioni acustiche oltre l’orario consentito.

Rilevanti carenze sono state rilevate anche sui requisiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi. Si evidenzia che il predetto esercizio pubblico, meno di tre anni fa, era già stato destinatario di un precedente provvedimento questorile di chiusura, adottato, anche in quel caso, per analoghi fatti. OZIERI - Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri, congiuntamente ai Militari della locale Compagnia Carabinieri, ha eseguito il decreto di sospensione della licenza per trenta giorni, ex art.100 TULPS, nei confronti del Bar "La Centrale" di Ozieri, adottato dal Questore di Sassari Dott. Filiberto Mastrapasqua. Il provvedimento è stato emesso a tutela della pubblica sicurezza, a seguito di reiterati episodi che, nel corso dell’ultimo periodo, hanno richiesto l’intervento sia di pattuglie della Polizia di Stato che dell’Arma dei Carabinieri. Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 6/6 Sportello del Rumore: 10 anni di attività 3/6 A-Mare, chiesto il rinvio a giudizio 28/5 Evacuato locale troppo affollato ad Alghero « indietro archivio locali notturni »