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Cor 15:29
Fiorella Mannoia, tappe a Pula e Alghero
“Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, arriva in Sardegna: il 1° agosto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA) e il 2 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero
Fiorella Mannoia, tappe a Pula e Alghero

ALGHERO - Dopo lo straordinario debutto all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia, "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve", arriva in Sardegna con due imperdibili appuntamenti: il 1° agosto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA) e il 2 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero (SS), nell’ambito dell’Alguer Summer Festival.
Un viaggio potente e intenso in cui Fiorella, con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, attraversa i brani più celebri e amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati, figure decisive nella sua storia artistica, in occasione dei trent’anni di Anime Salve, album pietra miliare e ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati. In scaletta, alcuni dei momenti più indimenticabili di quel disco– insignito della Targa Tenco – come Khorakhanè e Smisurata preghiera, accanto ai successi già intrecciati al repertorio di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due maestri, tra cui La guerra di Piero, Il pescatore e C’è tempo.
Un tributo a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni, e che prosegue per tutta l’estate nei principali appuntamenti live in Italia, per poi ritornare in autunno nei teatri più importanti della penisola con una serie di concerti indoor.
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