S.A. 8:17 Cinema delle Terre e del Mare: anteprima L’anteprima del 19 giugno è organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in collaborazione con il Progetto SAI. La serata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con la proiezione del documentario What We Fight For di Sara Del Dot e Carlotta Marrucci



ALGHERO - Venerdì 19 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala Conferenze Lo Quarter, la Società Umanitaria di Alghero presenta un’anteprima speciale della quattordicesima edizione di Cinema delle Terre del

Mare. Festival itinerante per cinefili in movimento. La nuova edizione del festival si svolgerà dal 4 al 13 luglio 2026 tra Alghero, Castelsardo e Stintino, con film d’autore, cinema indipendente, spettacoli, itinerari cineturistici e workshop, tra location storiche e spiagge, per celebrare il rapporto tra mare e settima arte.



L’anteprima del 19 giugno è organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in collaborazione con il Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione ex SPRAR) "Junts" del Comune di Alghero e del GUS – Gruppo Umana Solidarietà. La serata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con la proiezione del documentario What We Fight For di Sara Del Dot e Carlotta Marrucci (Italia, 2024, 75’), alla presenza della regista Sara Del Dot.



Il film racconta le storie di tre giovani donne costrette a lasciare Afghanistan e Iran e a ricostruire la propria vita in Europa. Attraverso le voci di Nahid Akbari, Eli e Sude Fazlollah, si intrecciano percorsi segnati dall’esilio, dalle migrazioni, dalla violazione dei diritti umani e dalla ricerca di un futuro possibile. Dall’oppressione del regime iraniano all’infanzia vissuta nei campi profughi, fino ai lunghi viaggi lungo le rotte migratorie, What We Fight For restituisce uno sguardo lucido e umano sulle conseguenze dei conflitti e delle persecuzioni, ma anche sulla forza di chi continua a lottare per cambiare il mondo che lascerà alle generazioni future.