S.A. 21:07

OdG Architetti: approvato bilancio consuntivo

L’Ordine ha ribadito la propria disponibilità a mettere a disposizione delle istituzioni competenze tecniche e professionalità qualificate, contribuendo ai processi di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio



Il bilancio consuntivo è stato illustrato dal consigliere tesoriere Salvatore Zirano, che ha presentato i principali dati economici e finanziari dell’Ente, evidenziando una gestione improntata alla trasparenza e all’equilibrio delle risorse. A seguire è stato il presidente David Foddanu a ripercorrere l’attività svolta nell’ultimo anno dal Consiglio, evidenziando le numerose iniziative culturali e formative promosse a favore degli iscritti e le azioni intraprese per valorizzare il ruolo sociale e istituzionale della professione. Particolare rilievo è stato dato al percorso avviato per consolidare il dialogo con le amministrazioni pubbliche. L’Ordine ha ribadito la propria disponibilità a mettere a disposizione delle istituzioni competenze tecniche e professionalità qualificate, contribuendo ai processi di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio.



Nel suo intervento, Foddanu ha inoltre confermato la volontà dell’Ordine di partecipare attivamente al confronto sulle principali criticità che interessano la città e l’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di favorire soluzioni condivise e di qualità nell’interesse della collettività. L’apertura a una collaborazione sempre più stretta tra professionisti e amministrazioni è stata accolta positivamente dal sindaco di Sassari e della Città Metropolitana, Giuseppe Mascia che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle competenze professionali nei processi decisionali e nelle strategie di sviluppo urbano, evidenziando il contributo che gli architetti possono offrire nelle sfide legate alla qualità dello spazio pubblico, alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità degli interventi.

L’assemblea è stata preceduta da un partecipato seminario dedicato al sistema ordinistico e alle prospettive di riforma degli Ordini professionali, curato dall’Architetto Massimo Crusi. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e dibattito su temi di grande attualità per la professione, offrendo ai presenti spunti di riflessione sul ruolo degli ordini, sulle sfide che attendono le professioni tecniche e sulle possibili evoluzioni del quadro normativo di riferimento.

SASSARI - Un Ordine sempre più protagonista nel confronto sulle trasformazioni urbane e sul futuro del territorio. È quanto emerso dall’Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari, che nei giorni scorsi ha approvato il bilancio consuntivo e fatto il punto sulle attività svolte nell’ultimo anno. L’assemblea - alla quale ha partecipato anche il sindaco di Sassari e della Città Metropolitana, Giuseppe Mascia - ha rappresentato un importante momento di confronto tra gli iscritti e il Consiglio dell’Ordine, chiamato a tracciare il bilancio delle iniziative realizzate e a delineare le prospettive future della professione.