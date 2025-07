S.A. 14:38 Censis: Dadu Alghero al secondo posto in Italia Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli studi di Sassari - si collocano al secondo posto, tra tutti gli atenei italiani, nella classifica CENSIS 2025/2026, con un punteggio complessivo di 101,5



ALGHERO - I corsi di laurea magistrale in Architettura e Pianificazione del DADU - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli studi di Sassari - si collocano al secondo posto, tra tutti gli atenei italiani, nella classifica CENSIS 2025/2026, con un punteggio complessivo di 101,5. Un importante risultato che conferma la qualità dell’offerta formativa e l’impegno del DADU nella costruzione di un ambiente accademico accogliente e multidisciplinare. La valutazione del CENSIS posiziona i nostri corsi subito dopo il Politecnico di Milano, prima di tutte le altre sedi universitarie con corsi di studio afferenti all’area di architettura e ingegneria civile, riconoscendo in tal modo l’orientamento del DADU verso una didattica innovativa e orientata alla formazione progettuale.



A rafforzare ulteriormente questo esito, sono anche i corsi di laurea triennali in Scienze dell’architettura e del progetto e Urbanistica che si distinguono nella stessa classifica con un punteggio di 102,5, conquistando il quarto posto tra i corsi triennali dell’area di architettura e ingegneria civile. Un dato che conferma la coerenza e la solidità dell’intera offerta formativa, capace di accompagnare gli studenti dalla fase iniziale fino alla piena maturazione specialistica. Il valore di questi risultati emerge con maggiore evidenza se letto nel contesto della dimensione del nostro Ateneo, classificato quarto tra le università statali di medie dimensioni. In un panorama accademico spesso dominato da realtà maggiori, il DADU si dimostra competitivo, superando numerosi corsi attivi anche presso atenei di grandi dimensioni. Una conferma della capacità del DADU di esprimere un modello formativo solido, riconoscibile e apprezzato su scala nazionale.