Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniArchitetturaProgettare oggi per la Sardegna che verrà
Alessandra Todde 18:52
L'opinione di Alessandra Todde
Progettare oggi per la Sardegna che verrà
<i>Progettare oggi per la Sardegna che verrà</i>

Il paesaggio non è uno sfondo, ma un processo vivo, dove natura, comunità e intervento umano si trasformano insieme. Ogni intervento – urbano, architettonico o infrastrutturale – deve essere valutato non solo per la sua funzione, ma per il modo in cui si inserisce nelle geografie, nelle comunità e nelle trasformazioni future del territorio. Il tema scelto per questo incontro, ‘L’architettura che si fonde con la natura’, è tutto fuorché accademico. Per una regione come la Sardegna è un tema strutturale. Qui paesaggio, identità e forma urbana non sono mai stati elementi separati. Sono un’unica trama, e dipende da noi se rafforzarla o indebolirla. Un progetto funziona quando nasce insieme ai cittadini. L’architettura imposta dall’alto non attecchisce. Quella costruita con ascolto e confronto diventa patrimonio condiviso. La Sardegna ha un patrimonio ambientale e culturale unico, ma anche fragilità che richiedono una visione di lungo periodo. Dobbiamo rigenerare margini e contesti fragili, facendo delle periferie e dei territori interni luoghi di nuova qualità, economia e identità. L’architettura deve essere fondata su sostenibilità e innovazione e bisogna ragionare in termini di efficienza energetica, adattamento climatico, risparmio di suolo. Progettare oggi significa anche proteggere la Sardegna che verrà.

*la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/11Fondi a università decentrate. Alghero: 1,1 mln per Architettura
31/7Censis: Dadu Alghero al secondo posto in Italia
15/5«Con me record di fondi ad Architettura»
15/5Insediato il nuovo Consiglio Ordine Architetti di Sassari
5/3Rigenerazione, l’architetto Mazzanti ospite a Sassari
16/1Premio Crespellani: primo posto a Cagliari
4/10Transizione ecologica: paesaggisti a confronto al Dadu di Alghero
3/5Architetti Sardi: appello all'assessore Spanedda
12/1Al Dadu premio laurea e special Guest Goncalo Byrne
15/12Fondi sedi decentrate: 1 milione ad Alghero
« indietro archivio architettura »
14 novembre
Turismo e artigianato: Isola in mostra
14 novembre
Filiera carne: contributi a fondo perduto
14 novembre
«Situazione esplosiva al Pronto Soccorso di Alghero»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)