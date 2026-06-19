S.A. 13:19 264 nuovi loculi in Cimitero Opere nel cimitero, migliorano gli spazi e la fruibilità, in corso l’intervento per oltre 1 milione di euro



ALGHERO – Nuovi spazi, decoro e fruibilità, 264 nuovi loculi, circa 400 nuove celle per ossari, riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell’esistente. L’intervento di ampliamento, miglioramento del decoro e messa in sicurezza del cimitero con manutenzioni straordinarie prende forma. In questi giorni l’impresa aggiudicataria dell’appalto avviato dall’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto con l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro sta procedendo con i lavori che contano su risorse pari a 1.090.000 di euro di fondi di bilancio.



L’obbiettivo, oltre all’incremento dei posti di tumulazione, è quello di restituire piena funzionalità e accessibilità al camposanto. Già pronte le platee per il posizionamento di tre nuovi blocchi loculi, nella porzione est del camposanto in continuità con gli assi esistenti. Prevista la realizzazione della viabilità interna, con pavimentazione e opere di regimazione idraulica, il rifacimento delle opere di finitura e decoro secondo criteri coerenti con i blocchi esistenti. In corso inoltre la manutenzione dei blocchi di loculi 1 e 4, con interventi sulle coperture, sugli intonaci, sugli impianti di smaltimento acque e sugli infissi.



Prevista anche l’installazione di sistemi di sicurezza e la costruzione di un nuovo blocco ossari adiacente al blocco. «Gli interventi manutentivi previsti sono attesi dai cittadini, per una migliore fruizione del cimitero e per consentire le visite in sicurezza e decoro» spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. L’obiettivo è comunque la messa a disposizione di un congruo numero di posti di tumulazione per almeno uno – due anni. Nelle previsioni c’è anche l’ipotizzata disponibilità di risorse della Regione per 400 mila euro, per implementazione dei lavori e interventi sui blocchi dei loculi 2 e 3. «Un impegno che stiamo mantenendo per riqualificare e rendere più curato e sicuro il cimitero. Con questo appalto diamo un consistente segnale di miglioramento», spiega l’assessore Francesco Marinaro.