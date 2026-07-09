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Cabina primaria Alghero Sud: concluso iter autorizzazioni

Il provvedimento conclude positivamente il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata da E-Distribuzione il 17 marzo 2026 e sviluppato attraverso la Conferenza di Servizi che ha coinvolto le amministrazioni e gli enti competenti. La soddisfazione di Progetto Alghero





«Le prescrizioni formulate dagli enti sono state recepite negli elaborati progettuali aggiornati, consentendo di arrivare alla conclusione positiva del procedimento in meno di quattro mesi. Un risultato importante per la città, che conferma la bontà del percorso intrapreso e soprattutto smentisce, ancora una volta, le ricostruzioni false e tendenziose diffuse nei giorni scorsi dal consigliere Michele Pais. I fatti e gli atti dimostrano la piena collaborazione del Comune con E-Distribuzione e con tutti gli enti coinvolti per consentire la realizzazione nel più breve tempo possibile di un’infrastruttura strategica per il territorio. Il nuovo progetto nasce peraltro da un percorso profondamente diverso rispetto alla precedente proposta. Come evidenziato dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna, il precedente intervento presentava rilevanti criticità sotto il profilo paesaggistico, determinando una trasformazione ritenuta eccessiva e poco compatibile con il contesto tutelato. Proprio tali criticità avevano portato alla necessità di individuare una nuova soluzione progettuale e una localizzazione maggiormente compatibile con le caratteristiche dell’area. La nuova proposta, illustrata preventivamente agli uffici competenti nel settembre 2025, ha consentito di superare le principali criticità precedentemente riscontrate» commentano i gruppi politici del centro-sinistra riuniti in Progetto Alghero.









Il progetto riguarda una superficie interessata dalla trasformazione «ridotta da circa 10 mila a 4 mila metri quadrati e la nuova localizzazione beneficia maggiormente della schermatura offerta dalla vegetazione esistente. Il progetto mantiene inoltre una maggiore distanza dalla Strada Statale 292, preservando i filari di ulivi e la vegetazione di confine, così da creare una fascia cuscinetto e ridurre l’impatto visivo dell’infrastruttura. Le ulteriori prescrizioni formulate nel corso della Conferenza di Servizi sono state recepite negli elaborati progettuali, ottenendo la conferma della loro congruità da parte di ANAS e del Servizio Tutela del Paesaggio. È esattamente questo il modo in cui riteniamo debbano essere affrontate questioni tanto importanti: attraverso il confronto, la collaborazione istituzionale e la ricerca delle soluzioni migliori per la città». «L’Amministrazione ha lavorato fattivamente insieme a E-Distribuzione, accompagnando un percorso che ha consentito di individuare una soluzione capace di contemperare la necessità, ormai non più rinviabile, di potenziare la rete elettrica con la tutela del territorio e del paesaggio. I risultati sono negli atti: mentre qualcuno cercava di attribuire al Comune responsabilità inesistenti, gli uffici e gli enti competenti lavoravano per arrivare alla conclusione positiva del procedimento. La nuova Cabina Primaria, qualificata dal provvedimento come infrastruttura di pubblica utilità, consentirà di rafforzare la rete elettrica locale e migliorare la capacità di distribuzione dell’energia nel territorio, rispondendo alle esigenze di sviluppo urbano e infrastrutturale della città. Ora l’obiettivo è proseguire con la stessa concretezza e rapidità, affinché E-Distribuzione possa procedere con i successivi adempimenti e con la realizzazione dell’opera» concludono da Progetto Alghero.

ALGHERO - La Città Metropolitana di Sassari ha rilasciato a E-Distribuzione l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio provvisorio della nuova Cabina Primaria AT/MT 150/15 kV denominata "CP Alghero Sud", destinata al potenziamento e all’ammodernamento della rete elettrica esistente. Il provvedimento conclude positivamente il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata da E-Distribuzione il 17 marzo 2026 e sviluppato attraverso la Conferenza di Servizi che ha coinvolto le amministrazioni e gli enti competenti sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, infrastrutturale e ambientale. Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti, tra gli altri, i contributi di ANAS, Regione Sardegna, Soprintendenza, Corpo forestale e Comune di Alghero.