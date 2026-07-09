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S.A. 11:27
2,6 milioni per l’edilizia scolastica
Approvata la riprogrammazione di circa 2,6 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica, con l’assegnazione dei finanziamenti alle Province e alle Città Metropolitane per la realizzazione delle indagini diagnostiche sugli edifici che ospitano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
2,6 milioni per l’edilizia scolastica

CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione di circa 2,6 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica, con l’assegnazione dei finanziamenti alle Province e alle Città Metropolitane per la realizzazione delle indagini diagnostiche sugli edifici che ospitano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La delibera è stata proposta dall’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, di concerto con l’assessora della Pubblica istruzione Ilaria Portas, e dall’assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni. La rimodulazione delle risorse rafforza il ruolo delle Province e delle Città metropolitane nella gestione dell’edilizia scolastica e dà continuità al programma regionale di verifica del patrimonio scolastico. Il provvedimento prevede l’erogazione dei finanziamenti in un’unica soluzione e fissa al 31 dicembre 2027 il termine per la conclusione delle attività.
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