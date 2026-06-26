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Dall’Altra parte del Mare con Longo, Bator e Tamini
Oggi, venerdì 26 giugno la seconda giornata del festival letterario che naviga tra parole, arti e visioni per tracciare il futuro con Widad Tamini, Andrej Longo, Joanna Bator, Gigio Alberti, Giovanni Sanna Passino e Peter Marcias
Dall’Altra parte del Mare con Longo, Bator e Tamini

ALGHERO - Nuova tappa di uno straordinario viaggio che parte dal mare e dai suoi orizzonti attraversando letteratura, teatro, giornalismo e immaginazione per consegnare alle nuove generazioni ed al presente nuove coordinate con cui leggere il mondo ed il futuro. Seconda giornata del festival Dall’Altra parte del Mare ad Alghero (tema 2026 "Mappe per il futuro"): domani, venerdì 26 giugno si comincia al pomeriggio con un appuntamento dedicato alla scrittura per immagini. Alle 15.30, nella sala conferenze della Fondazione Alghero Lo Quarter, Andrej Longo sarà protagonista del laboratorio "Come si legge un film: raccontare per immagini", occasione di approfondimento sul linguaggio cinematografico e sulle tecniche narrative che trasformano una storia in racconto visivo. La serata prosegue alle 19.15 in piazza Sulis con la presentazione di "L’ora del lupo", libro della grande scrittrice Joanna Bator, una delle voci più significative della narrativa europea contemporanea (dialoga con l’autrice Paola Cadeddu).

Alle 20 sarà la volta di Widad Tamimi, una delle ospiti più attese del festival, protagonista dell’incontro "Dal fiume al mare. Storia della mia famiglia divisa tra due popoli" - sul palco con lei Simonetta Fiori - per una riflessione che intreccia memoria familiare, identità e storia all’attualità più stretta e presente. Alle 20.45 il festival renderà omaggio alla grande letteratura italiana con "Venerati Maestri": l’attore Gigio Alberti leggerà "La donna della domenica di Carlo Fruttero" accompagnato dalle musiche dal vivo di Giovanni Sanna Passino. Chiusura della serata affidata al cinema. Alle 21.30, Largo Lo Quarter, sarà proiettato il film "Quasi Grazia", preceduto da un intervento introduttivo del regista Peter Marcias. Dall’altra parte del mare (direzione artistica a cura di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona) è festival ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e progetto Salude & Trigu di Camera di Commercio di Sassari. Illustrazione Toni Demuro.

Nuova tappa di uno straordinario viaggio che parte dal mare e dai suoi orizzonti attraversando letteratura, teatro, giornalismo e immaginazione per consegnare alle nuove generazioni ed al presente nuove coordinate con cui leggere il mondo ed il futuro. Seconda giornata del festival Dall’Altra parte del Mare ad Alghero (tema 2026 "Mappe per il futuro"): domani, venerdì 26 giugno si comincia al pomeriggio con un appuntamento dedicato alla scrittura per immagini. Alle 15.30, nella sala conferenze della Fondazione Alghero Lo Quarter, Andrej Longo sarà protagonista del laboratorio "Come si legge un film: raccontare per immagini", occasione di approfondimento sul linguaggio cinematografico e sulle tecniche narrative che trasformano una storia in racconto visivo. La serata prosegue alle 19.15 in piazza Sulis con la presentazione di "L’ora del lupo", libro della grande scrittrice Joanna Bator, una delle voci più significative della narrativa europea contemporanea (dialoga con l’autrice Paola Cadeddu).

Alle 20 sarà la volta di Widad Tamimi, una delle ospiti più attese del festival, protagonista dell’incontro "Dal fiume al mare. Storia della mia famiglia divisa tra due popoli" - sul palco con lei Simonetta Fiori - per una riflessione che intreccia memoria familiare, identità e storia all’attualità più stretta e presente. Alle 20.45 il festival renderà omaggio alla grande letteratura italiana con "Venerati Maestri": l’attore Gigio Alberti leggerà "La donna della domenica di Carlo Fruttero" accompagnato dalle musiche dal vivo di Giovanni Sanna Passino. Chiusura della serata affidata al cinema. Alle 21.30, Largo Lo Quarter, sarà proiettato il film "Quasi Grazia", preceduto da un intervento introduttivo del regista Peter Marcias. Dall’altra parte del mare (direzione artistica a cura di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona) è festival ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e progetto Salude & Trigu di Camera di Commercio di Sassari. Illustrazione Toni Demuro.

Nella foto: Andrej Longo
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