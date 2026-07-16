Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 17:01
Genera Festival Estate a Ittiri e Alghero
Il festival di giornalismo e comunicazione dedicato agli studenti delle scuole superiori, in programma a Sassari e Alghero dal 1° al 5 ottobre 2026, l’estate letteraria si accende con le anteprime di Genera Festival Estate
Genera Festival Estate a Ittiri e Alghero

ALGHERO - In attesa di conoscere tutti gli appuntamenti di Genera, il festival di giornalismo e comunicazione dedicato agli studenti delle scuole superiori, in programma a Sassari e Alghero dal 1° al 5 ottobre 2026, l’estate letteraria si accende con le anteprime di Genera Festival Estate. Quattro imperdibili serate che vedranno protagonisti autori di rilievo nazionale, giornalisti, sceneggiatori e saggisti. Si parte mercoledì 22 luglio alle 19 con lo scrittore sardo, re del crime, Piergiorgio Pulixi che presenterà a Ittiri, in piazza Del Comune, il suo ultimo romanzo "Il nido del corvo" (Edizioni Feltrinelli), nuovo e avvincente capitolo della lunga produzione dell’autore di romanzi gialli che non mancherà di appassionare gli amanti del noir e del thriller.

Venerdì 24 luglio alle 21, incontro ad Alghero in piazza Sant’Erasmo con lo scrittore e sceneggiatore Davide Piras che dialogherà insieme all’avvocato Elias Vacca sul suo nuovo romanzo "Femmenella", una storia commovente, un inno alla vita che si legge come un’amara e splendida poesia. Sabato 25 luglio alle 19, la splendida cornice di Villa Mosca ad Alghero, ospiterà l’incontro con lo storico e saggista Miguel Gotor che presenterà il volume "L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980" (Einaudi), approfondita riflessione storica e civile su uno dei periodi più complessi e cruciali della storia repubblicana.

A chiudere l’anteprima estiva di Genera festival sarà Emanuela Pala, giornalista sassarese in forza a La7, inviata di Piazzapulita. Martedì 28 luglio sempre a Villa Mosca ad Alghero, l’appassionata reporter presenterà alle 21 il suo libro "Ostinata umanità. A bordo della Global Sumud Flotilla", il racconto in prima persona del viaggio della giornalista a bordo dell’imbarcazione simbolo della coalizione internazionale della società civile nata per rompere il blocco navale imposto su Gaza. Un diario intenso che ripercorre l’abbordaggio della marina israeliana, la detenzione nel carcere del Negev e una profonda riflessione sul coraggio, la solidarietà e la scelta di non restare indifferenti davanti alla sofferenza degli altri.

Nella foto: Emanuela Pala
11:00
Pulixi racconta i suoi libri ad Alghero
A dialogare con l’autore, nel cortile della scuola primaria Sacro Cuore, ci sarà Elias Vacca. Piergiorgio Pulixi è tra le voci più autorevoli della crime fiction europea. Appuntamento giovedì 23 luglio
10:43
Un’Isola in Rete chiude l’edizione 2026
Si è conclusa con un ricco fine settimana la sedicesima edizione del Festival Internazionale del Libro e della Lettura “Un’Isola in Rete”, che anche quest’anno ha portato in Sardegna scrittori, filosofi, musicisti e studiosi provenienti da tutta Italia
15/7/2026
Dalla Francia premio all’algherese Massimiliano Fois
È di questi giorni la notizia che l’autore è stato pubblicato in Francia dalla Editions Complicites con il suo saggio "Antoine de Saint-Exupéry à Alghero" arrivato in Italia già alla terza edizione con la Nemapress
15/7/2026
Gesuino Nemus ad Alghero per Llibres Llibres
L’autore di Jerzu sarà ad Alghero sabato 18 luglio per presentare il suo nuovo romanzo "La bambina che vide gli occhi di Dio". A dialogare con l’autore ci sarà Raffaele Sari
13/7I Mercanti di anime ad Alghero
12/7Un’Isola in Rete, assegnato il Premio Garrone
7/7Bimbi a Bordo a Guspini e Oristano
8/7Pasquale Chessa dialoga con Elias Vacca a Putifigari
7/7Al Rosario ospite Laura Lanza
5/7Mediterranea. Culture, scambi, passaggi: programma
3/7Ritorna il Festival Mediterranea ad Alghero
1/7Antonio Boggio ad Alghero con il suo nuovo libro
1/7Alghero libri con Açelya Yönaç e Graziella Monni
27/6Marco Damilano al Labirinto
« indietro archivio libri »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)