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S.A. 21:10
Cathy La Torre ospite ad Alghero
L’avvocata e attivista sarà ospite della rassegna Llibres Llibres per dialogare con Valdo di Nolfo del suo libro "Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l’è preso un uomo" (Rizzoli). L’appuntamento è il 1 luglio nel giardino di Villa Mosca
Cathy La Torre ospite ad Alghero

ALGHERO - Mercoledì 01 luglio Cathy La Torre sarà ospite della rassegna Llibres Llibres per dialogare con Valdo di Nolfo del suo libro "Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l’è preso un uomo" (Rizzoli). L’appuntamento è per le 21,00 nel giardino di Villa Mosca. Sapete chi ha inventato il Monopoly? Una donna. Il tergicristallo? Una donna. La lavastoviglie? Il Bacio Perugina? I segnali di stop? Donne. Donne. Donne. Eppure i loro nomi non compaiono nei libri di scuola. In alcuni casi le loro scoperte sono state rubate dai colleghi. In altri sono state derise, ostacolate, impedite persino di brevettare. In altri ancora, cancellate del tutto. In inglese è bropriating, una tradizione così consolidata che abbiamo dovuto inventare una parola apposta per definire quando un uomo si prende il merito del lavoro di una donna.

Tutte le volte che le donne è un viaggio lungo secoli che parte da una scoperta shock: le seghe non le hanno inventate gli uomini. E nemmeno la lavastoviglie o il sacchetto di carta. Oggetti di uso quotidiano di cui non sappiamo nulla. Men che meno della loro geniale autrice. Il mondo della fisica, della chimica, della medicina e dell’astronomia è sempre stato affollato da scienziate ma non ce lo hanno mai detto. Di cosa sono fatte le stelle? E la materia oscura? Chiedetelo a Cecilia Payne-Gaposchkin o Vera Rubin. Le donne hanno saputo ridisegnare i confini del possibile. Come Franca Viola, che con il suo no al matrimonio riparatore ha cambiato per sempre il diritto italiano, o Tarana Burke, che con due parole – me too – ha dato voce a tutte le donne violentate e umiliate.
Ma in questo libro Cathy La Torre, avvocata e attivista, non racconta solo donne straordinarie. Racconta il mondo che le ha rese invisibili. Un mondo in cui ancora oggi una donna guadagna meno di un uomo a parità di lavoro e nessuno sembra trovarlo scandaloso. Un mondo in cui dodici milioni di bambine ogni anno vengono costrette a sposarsi anche negli Stati Uniti. La storia delle donne dimenticate non è finita ma sta cambiando. E il cambiamento, quando arriva, è radicale.

Cathy La Torre, avvocata e attivista, viaggia in lungo e in largo per l’Italia in un’instancabile battaglia per i diritti. Nel 2008 ha fondato il Centro Europeo di Studi sulla Discriminazione ed è stata vicepresidente del Movimento Identità Trans. Nel 2013 ha fondato la rete di avvocati e attivisti Gaylex e nel 2019 è stata premiata come miglior avvocato pro-bono d’Europa. Ha fondato e dirige lo studio legale Wildside – Human First che si occupa di diritti civili e di diritti nel mondo del digitale. Insegna Diversity and Inclusion e sui social è nota come @Avvocathy. Per Mondadori ha pubblicato Nessuna causa è persa (2020). Llibres Llibres è parte degli eventi del festival Dall’altra parte del mare che è organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.

Nella foto: Cathy La Torre
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