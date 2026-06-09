Cor 12:25 «Rifiuti, città in confusione» Duro intervento di Alessandro Cocco - Fratelli d’Italia, Marco Tedde - Forza Italia, Michele Pais - Lega, Raffaele Salvatore - Udc - Patto per Alghero, Massimiliano Fadda - Prima Alghero e Giovanna Caria - Riformatori Sardi sulla difficile gestione dei rifiuti



ALGHERO – «La maggioranza non riesce più a garantire nemmeno il numero legale per la convocazione della Commissione Ambiente, proprio mentre si discute del nuovo regolamento di igiene urbana. Il fatto che i lavori siano potuti proseguire solo grazie alla presenza del centrodestra certifica lo stato di confusione e divisione dell’amministrazione Cacciotto». Così i capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UdC, Prima Alghero e Riformatori Sardi intervengono dopo la seduta della quinta Commissione.



«Particolarmente grave è l’assenza ingiustificata del gruppo di AVS. Facile rivendicare i temi ambientali a parole. Quando però si tratta di garantire il lavoro istituzionale su un regolamento fondamentale per la città, AVS non c’è. Eppure parliamo di un tema centrale. Sono passati ormai quattro mesi dalla firma del contratto del nuovo appalto di igiene urbana, ma ad Alghero del nuovo servizio non si vede ancora traccia. Se ne parlerà ad agosto: all’apice della stagione turistica, quando decoro e pulizia dovrebbero essere priorità assolute».



Per il centrodestra «la maggioranza è ormai prigioniera dei propri problemi interni. Le divisioni politiche bloccano i lavori e impediscono alla macchina amministrativa di funzionare, finendo per scaricare sulla città le conseguenze dell’immobilismo. Il nuovo appalto avrebbe dovuto rappresentare un cambio di passo. Invece i cittadini attendono risposte, mentre la maggioranza non riesce neppure a garantire autonomamente i numeri per discutere gli atti necessari».



«Cacciotto e la sua maggioranza – concludono – chiariscano subito tempi, responsabilità e stato di attuazione del nuovo servizio. Alghero non può permettersi una gestione così fragile proprio su un settore decisivo come l’igiene urbana» chiudono Alessandro Cocco – Fratelli d’Italia, Marco Tedde – Forza Italia, Michele Pais – Lega, Raffaele Salvatore – UDC – Patto per Alghero, Massimiliano Fadda – Prima Alghero e Giovanna Caria – Riformatori Sardi.