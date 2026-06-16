Cor 10:37 Base Popolare: Martinelli capogruppo Confermata la fuoriuscita dei consiglieri comunali Alberto Bamonti e Gianni Martinelli dal gruppo "Noi RiformiAmo Alghero". Rebus assessori in seno all’esecutivo guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto



. Questa la lettera indirizzata questa mattina (martedì) al presidente del consiglio algherese, Mimmo Pirisi, al sindaco e alla segretaria comunale.

ALGHERO - «I sottoscritti Consiglieri Comunali Alberto Bamonti e Gianni Martinelli comunicano ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, la costituzione del nuovo Gruppo Consiliare denominato "Base Popolare" e contestualmente, i sottoscritti designano quale Capogruppo Consiliare il Consigliere Gianni Martinelli. Si chiede pertanto che la presente comunicazione venga acquisita agli atti e che siano adottati tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e regolamentari previsti»