 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 10:37
Base Popolare: Martinelli capogruppo
Confermata la fuoriuscita dei consiglieri comunali Alberto Bamonti e Gianni Martinelli dal gruppo "Noi RiformiAmo Alghero". Rebus assessori in seno all’esecutivo guidato dal sindaco Raimondo Cacciotto
Base Popolare: Martinelli capogruppo

ALGHERO - «I sottoscritti Consiglieri Comunali Alberto Bamonti e Gianni Martinelli comunicano ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, la costituzione del nuovo Gruppo Consiliare denominato "Base Popolare" e contestualmente, i sottoscritti designano quale Capogruppo Consiliare il Consigliere Gianni Martinelli. Si chiede pertanto che la presente comunicazione venga acquisita agli atti e che siano adottati tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e regolamentari previsti». Questa la lettera indirizzata questa mattina (martedì) al presidente del consiglio algherese, Mimmo Pirisi, al sindaco e alla segretaria comunale.

14/6/2026
La Civica si spacca, rebus assessori
Dopo i saluti dei consiglieri comunale Martinelli e Bamonti, "Noi Riformiamo Alghero” esprime i migliori auguri di buon lavoro e di buon proseguimento dell’attività politica al nuovo gruppo “La Base Popolare”
8:15
«Maggioranza debole e disarticolata»
Forza Italia Alghero rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro alla nuova formazione politica “Base Popolare” e ai consiglieri Martinelli e Bamonti, che da ieri ne rappresentano l’espressione in Consiglio comunale
1/6/2026
Gaia Brau presidente di Gioventù Nazionale
Fratelli d’Italia nel Sassarese: si conclude la due giorni di confronto per il futuro dei territori. Brau presidente provinciale di Gioventù Nazionale
12/6Base Popolare fa casa ad Alghero: interviste
13/6Futuro Nazionale Alghero: verso le 100 tessere
11/6Mario Conoci entra in Fratelli d’Italia
11/61° Congresso regionale di Forza Italia
9/6Tissi, incontro sulla comunità energetica
3/6Riservisti israeliani in vacanza: Governo chiarisca
3/6Destra Democratica Italiana: iscrizioni e scuola politica
3/6«Riservisti israeliani in Sardegna: inaccettabile»
2/6A Stintino il Consiglio comunale dei ragazzi
2/6Xarxa Vives, rilancio ad Alghero
« indietro archivio politica »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)