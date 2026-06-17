S.A. 17:00

Turista scrive al sindaco: Mai più ad Alghero

Decoro, pulizie e viabilità: sono tra le criticità evidenziate da un turista residente in provincia di Bergamo che firma una lettera aperta indirizzata al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto





Egregio signor Sindaco,

la doverosa premessa è che amo la Sardegna, che frequento da molti anni e che rimane sempre la mia prima scelta per le vacanze al mare. Amo la vostra terra, i vostri profumi e i sardi in generale. Peccato che sabato 6.6.2026, in occasione dell’Ironman di mio figlio, abbiamo subito, a mio parere, una significativa mancanza di buon senso, se non peggio. Spiaggia de Le Bombarde, pomeriggio. Arriviamo al parcheggio a pagamento e lo troviamo tutto pieno. Sul lato sinistro vediamo molte auto parcheggiate in un’area spelacchiata e ondulata.

Li parcheggiamo. Incamminandoci verso la spiaggia notiamo un cartello di divieto di sosta.

Ci chiediamo che senso abbia vietare la sosta in un’area così malmessa, ma chiediamo a due ausiliari del traffico li presenti che ci confermano l’assenza di posti auto a pagamento e ci "rassicurano" riguardo il nostro parcheggio. Torniamo dopo 3 orette e ci troviamo la sorpresa della multa. Dal punto di vista legale non ci sono dubbi, sono un trasgressore! E difatti la multa l’ho già pagata. Mi sorgono però alcuni dubbi: Divieto di sosta punibile da 25 a 1032€ (!) e voi, in una situazione così fissate la sanzione a 50€ (se pagata entro 5 gg). Neppure in pieno centro a Bergamo arrivano a chiedere una tale cifra. Oltre a contribuire alla vostra economia con spese di alloggio, ristoranti, auto nolo, bar, parcheggi etc… cosa dovremmo fare quando non ci sono posti auto disponibili e troviamo un terreno fatiscente e incolto a disposizione? Dove sta il buon senso? Morale: Tornerò in Sardegna, ma non più ad Alghero (e solo il nostro gruppo eravamo in 17)! Mi permetto un piccolo suggerimento, come turista che ha conosciuto Alghero per la prima volta. Spero che i soldi estorti possano essere investiti nella pulizia e nel decoro della sua città, visto che queste due caratteristiche vi sono sconosciute.









ALGHERO - Decoro, pulizie e viabilità: sono tra le criticità e i capi di accusa di un turista residente in provincia di Bergamo che firma una lettera aperta indirizzata al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e inviata alla redazione del