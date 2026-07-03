S.A. 14:51

Approvato il Prezzario dei lavori pubblici 2026

E’ stato redatto il nuovo Prezzario dei lavori pubblici per l’anno 2026 che la Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, con alcune novità

Le attività di analisi e studio svolte dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’ateneo sassarese, oltre a fornire gli opportuni approfondimenti finalizzati all’incremento dei prezzi sulla base dei dati ISTAT, hanno reso possibile l’introduzione, nel prezzario 2026, di nuove voci relative a materiali di uso corrente nell’ambito dell’esecuzione delle opere pubbliche, conformi alla vigente normativa riguardante i criteri ambientali minimi (CAM). Inoltre (in applicazione dell’art. 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023), si è provveduto all’adeguamento del costo medio orario della manodopera, con l’introduzione delle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali approvate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il nuovo Prezzario è costituito da cinque sezioni che si suddividono in RU - Risorse Umane; AT - Attrezzature e Trasporti; PR – Prodotti da Costruzione; SL – Semilavorati e PF - Prodotti Finiti e sarà consultabile sul sito della Regione Sardegna e sulla pagina dedicata.

CAGLIARI - Dopo un tavolo tecnico e un’attenta raccolta dati, con il contributo del supporto scientifico, è stato redatto il nuovo Prezzario dei lavori pubblici per l’anno 2026 che la Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, con alcune novità. Il Prezzario è uno strumento importante che opera principalmente a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, garantisce la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere; consente inoltre la più efficace attuazione dell’attività di programmazione delle risorse pubbliche ed opera come base di riferimento per l’elaborazione dei capitolati e la congrua definizione degli importi a base di gara.«È stato un lavoro importante che abbiamo portato avanti con l’obiettivo di editare uno strumento fondamentale per gli appalti pubblici – spiega l’assessore Piu - l’ultimo aggiornamento del Prezzario dell’anno 2025 era stato approvato, per periodo compreso dal 1°luglio 2025 al 30 giugno 2026, unicamente per consentire l’operatività e garantire l’effettiva applicazione delle misure di sostegno previste dal ’Decreto Aiuti’, ma era necessario restituire uno strumento aggiornato ed efficace e che tenesse in considerazione anche i materiali conformi alla normativa dei criteri ambientali e l’adeguamento del costo medio orario della manodopera». Per la redazione e l’aggiornamento del Prezzario, il tavolo tecnico istituito nel 2018 dalla Giunta regionale, costituito presso l’Assessorato dei Lavori pubblici e formato con il contributo degli uffici ed enti regionali competenti, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ha permesso di garantire la massima condivisione delle attività svolte.