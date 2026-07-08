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S.A. 21:00
Il Festival sul Messico va in scena a Stintino
Per quattro giorni, Largo Cala d’Oliva si accenderà con un ricco palinsesto di appuntamenti: dal 9 al 12 luglio
Il Festival sul Messico va in scena a Stintino

STINTINO — L’anima più autentica, festosa e colorata del Messico si prepara a conquistare la Sardegna. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2026, Stintino ospiterà il "Viva Messico Festival", l’evento itinerante che sta portando nelle principali piazze italiane ed europee la ricchezza culturale, l’enogastronomia e l’energia travolgente del Paese centroamericano.

Per quattro giorni, Largo Cala d’Oliva si accenderà con un ricco palinsesto di appuntamenti: street food tipico con i sapori tradizionali messicani, concerti di musica dal vivo, danze popolari e ritmi latini che trasformeranno una delle perle del turismo sardo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il festival è pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, con una particolare attenzione ai più piccoli. Oltre al trucca-bimbi e ai laboratori creativi, i bambini potranno vivere un’esperienza unica ed educativa: un laboratorio speciale in cui impareranno a preparare le tortillas fatte a mano secondo l’antica tradizione messicana. Un modo divertente per avvicinare le nuove generazioni a una cultura ricca, vivace e profondamente accogliente.
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