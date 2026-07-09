S.A. 12:37 Radio Deejay trasloca al Lido di Alghero Tra i primi artisti annunciati: Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, Sangiovanni e Sarah Toscano. Ad anticipare l’arrivo di Beach Like a Deejay - da lunedì 13 luglio fino a venerdì 17 luglio - sarà Deejay Chiama Italia, programma di punta del palinsesto di Radio Deejay con Linus, Nicola Savino e Matteo Curti



ALGHERO - Beach Like a Dejeay arriva da venerdì 17 a domenica 19 luglio nella città di Alghero per la terza tappa del tour estivo di Radio Deejay fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Un weekend per divertirsi a ritmo di musica sulla spiaggia del Lido di San Giovanni con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e dj set la sera: l’evento, realizzato con la collaborazione del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, offre un fine settimana unico nel suo genere da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio - Nicola Savino, Matteo Curti, Umberto & Damiano, Annie Mazzola, Pecchia & Damiani - e di grandi artisti del panorama musicale italiano.



Ad accendere il palco, venerdì dalle ore 22.00, sarà Radio m2o che farà ballare il pubblico con una selezione di dj set d’eccezione con Walter Pizzulli. A curare, invece, la serata di sabato, dalle ore 21:30, sarà Radio Deejay con la conduzione di alcuni degli speaker della radio, che presenteranno sul palco alcuni dei cantanti italiani più amati del momento. Tra i primi annunciati: Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, Sangiovanni e Sarah Toscano. Sabato e domenica dalle ore 7.30 del mattino sarà possibile partecipare sulla spiaggia a un ricco palinsesto di corsi fitness (risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, acqua fun e power training), giocare a beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping-pong e assistere a momenti di intrattenimento sul palco della spiaggia di Deejay on the beach animati dagli speaker della radio con la possibilità di partecipare a simpatici giochi con in palio tanti gadget.



Nel corso dei due giorni sarà anche possibile provare tanti sport acquatici, come acqua scooter, sup elettrico e water board. Entrambi i giorni, inoltre, alle ore 11.30 e alle ore 17.00 sono previsti apertivi a ritmo di musica in compagnia di Umberto&Damiano, Annie Mazzola, Pecchia & Damiani. Infine, la giornata di domenica si concluderà al tramonto con il dj set firmato Radio Deejay che chiuderà lo speciale weekend di musica e divertimento. Ad anticipare l’arrivo di Beach Like a Deejay - da lunedì 13 luglio fino a venerdì 17 luglio - sarà Deejay Chiama Italia, programma di punta del palinsesto di Radio Deejay con Linus, Nicola Savino e Matteo Curti che, per l’occasione, si trasferiranno ad Alghero per una settimana di dirette speciali. Per partecipare alle attività di fitness è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell’apposito Info Point Deejay allestito nel village dell’evento sulla spiaggia del Lido di San Giovanni. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale Deejay bag. L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Dopo le tappe di Jesolo, Viareggio e Alghero, Beach Like a Deejay si concluderà a Barletta dal 24 al 26 luglio.