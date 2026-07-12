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Alghero, apre la Guardia Medica Turistica
Da lunedì saranno attivati gli ambulatori di Alghero e Platamona e verranno rafforzati gli ambulatori di Castelsardo e Stintino
Alghero, apre la Guardia Medica Turistica

ALGHERO - La Asl di Sassari potenzia il Servizio di Guardia Medica dedicato ai turisti delle coste del Nord ovest Sardegna: da lunedì saranno attivati gli ambulatori di Alghero e Platamona e verranno rafforzati gli ambulatori di Castelsardo e Stintino. Dopo Castelsardo e Stintino, con Alghero e Platamona si rafforza ulteriormente il servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti e non residenti che passeranno le vacanze nelle coste della provincia di Sassari.

Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’Assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.

Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Sassari. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciato un promemoria per il pagamento.

Alghero (apertura dal 13.07.2026)
Sede: ospedale Civile di Alghero, pressi Pronto Soccorso
via Don Minzoni, angolo via Fleming
Orario di apertura per il mese di Luglio:
Lunedì 13.07 e Mercoledì 15.07, dalle ore 10.00 alle 17.00
Venerdì 17.07 – Sabato 18.07 – Domenica 19.07, dalle ore 10.00 alle 18.00
Lunedì 20.07, Mercoledì 22.07, Giovedì 23.07, dalle ore 10.00 alle 17.00
Venerdì 24.07 e Sabato 25.07, dalle ore 10.00 alle 18.00
Lunedì 27.07, Martedì 28.07 e Sabato 01.08, dalle ore 10.00 alle 17.00


Castelsardo (aperta il 29.06.2026)
Sede: Via Porto Turistico 78 – Castelsardo, accanto al 118
Orario di apertura:
Lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00

Platamona (apertura dal 13.07.2026)
Sede: Presso Via della Torre n. 5 – Località Platamona, Sassari
Orario:
Da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 18:00

Stintino (aperta il 29.06.2026)
Sede: Presso l’Hotel Roccaruja, in via Angelo Moratti
Orari di apertura:
Lunedì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 18.00
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