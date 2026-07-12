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Un’Isola in Rete, assegnato il Premio Garrone

Un’Isola in Rete, assegnato il Premio Dino Garrone. Grande successo per Walter Siti e gli altri ospiti. Oggi la chiusura della rassegna. Il festival è realizzato con il sostegno della Regione Sardegna, di Salude & Trigu, della Camera di Commercio di Sassari, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Castelsardo.

CASTELSARDO - Pubblico numeroso per gli appuntamenti del Festival Internazionale del Libro e della Lettura "Un’Isola in Rete", che ha ospitato alcuni dei protagonisti più attesi del programma estivo a Castelsardo.

Ultimi botti per il festival Un’Isola in Rete, che si concluderà nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, nella cornice di Castelsardo. Ieri sera, venerdì 10 luglio, sono stati protagonisti alcuni tra gli ospiti più attesi del calendario di quest’anno della manifestazione.

La giornata si è aperta nel pomeriggio presso l’Archivio Storico della Biblioteca Comunale, dove si è svolto l’ultimo atto della scuola estiva di Critica e Letteratura, tenuta da Alessandro Cadoni, Giorgio Ficara, Filippo La Porta, Raffaele Manica e Massimo Onofri. Anna Dolfi ha poi inaugurato la serie di presentazioni letterarie con il suo volume Il paesaggio tra le righe, seguita da Jody Gambino con il suo libro Secondo Moravia e da Filippo La Porta, che ha dialogato con i lettori attorno all’opera Elogio della vita ordinaria.





Il saggio di Gambino, incentrato sullo scrittore-intellettuale del XX secolo, ha inoltre vinto la VII edizione del Premio per la giovane critica "Dino Garrone". Il libro è stato giudicato meritevole dalla giuria, composta da Massimo Onofri, Raffaele Manica e Giorgio Ficara. La serata è proseguita dopo il tramonto nelle Terrazze della Sala XI del Castello dei Doria. Il primo a salire sul palco è stato il Premio Strega del 2013 Walter Siti, che ha presentato il suo saggio La fuga immobile, seguito dall’interessante chiacchierata di Nina Gigante su Supernova. Gesuino Nemus ha concluso la giornata con il racconto delle peculiarità del libro La bambina che vide gli occhi di Dio. Ad intervallare le presentazioni letterarie è stato il concerto di musica dal vivo del Rita Casiddu Trio, con Rita Casiddu alla voce, Peppino Anfossi al violino e Maurizio Pulina al piano.



