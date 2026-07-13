Copiare le tradizioni non crea turismo

Il Carnevale Estivo è una tradizione che appartiene a Porto Torres. È un evento costruito negli anni con sacrifici, passione e identità, diventato un richiamo conosciuto in tutta la Sardegna e anche oltre. Replicarlo altrove significa inevitabilmente sminuirne il valore, togliendo forza proprio a ciò che lo aveva reso unico.

Lo stesso errore è stato commesso con il Capodanno di Alghero. Nato come evento di riferimento, capace di portare la città al centro dell’attenzione nazionale, è stato poi distribuito in molte altre città. Il risultato? Da grande richiamo turistico è diventato uno dei tanti appuntamenti, perdendo quell’esclusività che lo rendeva speciale.

Nessuno si sognerebbe di organizzare una Cavalcata Sarda identica ad Alghero, perché quella manifestazione appartiene a Sassari ed è parte della sua storia. Allo stesso modo, ogni territorio dovrebbe difendere e valorizzare la propria identità, non copiarla.





Promuoviamo iniziative nuove, originali e diverse da quelle degli altri. Ogni territorio deve distinguersi per ciò che sa creare, non per ciò che copia. Le tradizioni si valorizzano, non si imitano.

Le iniziative uniche devono essere sostenute da tutto il territorio, promosse e pubblicizzate da tutti, non imitate. Quando una manifestazione diventa il simbolo di una città, va resa ancora più forte, più attrattiva e più conosciuta, perché il suo successo porta benefici all’intera Sardegna. Copiarla, invece, significa indebolirla, disperderne il valore e trasformare un’eccellenza in una delle tante feste paesane.

Purtroppo, negli ultimi anni, sembra che il modus operandi sia diventato proprio questo: prendere ciò che funziona in una città e replicarlo altrove. Ma così non si crea economia. Si indeboliscono gli sforzi di chi ha investito per decenni nel costruire un evento, si alimentano inutili rivalità tra territori e si impoverisce l’offerta turistica dell’intera isola.



