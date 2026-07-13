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I Mercanti di anime ad Alghero
Giovedi 16 luglio alle ore 21 nel cortile della scuola Sacro Cuore (fronte Giardini pubblici Manno), Gianni Garrucciu presenta il suo nuovo libro, “I mercanti di anime”, edizioni Santelli, in dialogo con l’avvocato Elias Vacca. La serata, aperta a tutti, si avvarrà delle testimonianze degli avvocati Claudio Montalto e Agostinangelo Marras e delle letture di Venere Rosati
I <i>Mercanti</i> di anime ad Alghero

ALGHERO - "I mercanti di anime", prende le mosse da un piccolo paese della Sardegna dove nell’ appartamento di un residence della costa, la Polizia trova il corpo decapitato di una giovane romena. L’appartamento è un lago di sangue, ma gli inquirenti non trovano né la testa della giovane né alcuna traccia dell’assassino. Molte le piste possibili: traffico e sfruttamento della prostituzione, un serial-killer, la mafia locale, una faida familiare. A indagare sul delitto, oltre alle forze dell’ordine, anche il direttore di un’emittente televisiva, giornalista di grande esperienza e di profonda umanità.

Gianni Garrucciu, giornalista, scrittore, saggista, 40 anni di carriera in Rai con Sergio Zavoli, Enrico Ameri, Renzo Arbore e altri autori e artisti nazionali; autore di due biografie su Renzo Arbore, una su Giovanni Paolo II, due volumi sulla storia della Radio in Italia, e due libri scritti con Papa Francesco sui temi della fame e delle tante povertà; docente di Storia e Tecnica della Radio all’Università di Sassari, con "I mercanti di anime" fa il suo esordio nella narrativa.

"I mercanti di anime" è un romanzo ricco di storie realmente accadute, raccontate all’autore dagli stessi protagonisti che le hanno vissute: storie ambientate in angoli diversi del mondo. Paesaggi invidiabili per la loro storia, le loro bellezze naturali, ma sfigurati da un pianeta impazzito e stravolto dalla malvagità di pochi arroganti a danno dei molti, troppi, emarginati. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Noi Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Maestrale e la Libreria Cyrano, è inserita nell’ambito del Festival letterario "Dall’altra parte del mare".
12/7/2026
Un’Isola in Rete, assegnato il Premio Garrone
Un’Isola in Rete, assegnato il Premio Dino Garrone. Grande successo per Walter Siti e gli altri ospiti. Oggi la chiusura della rassegna. Il festival è realizzato con il sostegno della Regione Sardegna, di Salude & Trigu, della Camera di Commercio di Sassari, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Castelsardo.
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