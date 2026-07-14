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Gaetano Spinelli in Pinacoteca

Alla Pinacoteca nazionale di Sassari una mostra riscopre uno dei protagonisti meno noti della pittura italiana del Novecento, profondamente legato alla Sardegna



Le opere di Gaetano Spinelli figurano nelle collezioni di importanti gallerie d’arte, tra cui gli Uffizi di Firenze. Nonostante questo riconoscimento, l’artista resta ancora poco noto al grande pubblico. La mostra promossa dalla Pinacoteca nazionale di Sassari nasce con l’obiettivo di valorizzarne la figura e l’opera, caratterizzata da una pittura talora malinconica, talora luminosa e vitale, sempre capace di trasmettere intensa partecipazione emotiva.





Appartenente a una famiglia di artisti pugliesi, Spinelli inizia il suo percorso artistico col padre Francesco, per proseguire poi gli studi presso le Accademie di Belle Arti di Napoli e di Torino. Nei primi decenni del Novecento vive tra la Sardegna e Firenze, stringendo un rapporto particolare con Sassari, dove giunge nel 1903 come docente all’Istituto Tecnico. In Sardegna conosce la futura moglie e questo matrimonio determina un legame profondo con l’isola, tanto da essere definito nel 1916 ’un interprete dell’anima sarda’ dalla prestigiosa rivista d’arte "Emporium".





Spinelli è un attento osservatore, affascinato dalla bellezza dei paesaggi e dalle figure austere in abito tradizionale. All’inaugurazione saranno presenti Melissa Ricetti, Direttrice Musei nazionali Sardegna e Maria Paola Dettori, direttrice della Pinacoteca Nazionale di Sassari e curatrice della mostra. L’allestimento è stato curato dal personale della Pinacoteca di Sassari. L’inaugurazione è a ingresso gratuito. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre 2026.

SASSARI - Mercoledì 15 luglio, alle 19.00, alla Pinacoteca Nazionale di Sassari verrà inaugurata la prima esposizione sarda dedicata al pittore Gaetano Spinelli (Bitonto 1877-Firenze 1945). La mostra, resa possibile dai prestiti di diversi collezionisti privati, si compone di una ventina di opere, tra le quali molte di soggetto sardo, realizzate tra il 1904 e gli anni Trenta del Novecento. Nel percorso espositivo anche alcuni ritratti di familiari e persone a lui vicine, insieme a documenti e fotografie d’epoca, che contribuiscono a ricostruire il contesto umano e artistico.