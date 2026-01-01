Marco Colledanchise 16:00 L'opinione di Marco Colledanchise Nel futuro di Alghero un Museo del Mare



Alghero è una città che ha nel mare una parte essenziale della propria identità storica, culturale ed economica. Per questo motivo si apre una riflessione pubblica sulla possibilità di immaginare, nel medio-lungo periodo, un Museo del Mare capace di raccontare Alghero, il Mediterraneo e il rapporto tra uomo e ambiente marino con linguaggi contemporanei. Quando parliamo di museo del mare non dobbiamo pensare a uno spazio statico o tradizionale, ma a un luogo vivo, capace di unire racconto storico, divulgazione scientifica, educazione ambientale e innovazione, parlando sia ai cittadini sia ai visitatori. L’idea di un museo del mare ad Alghero non nasce oggi. Da tempo, infatti, studiosi e professionisti che operano sul territorio sollecitano una riflessione in tal senso. Penso, ad esempio, alle considerazioni portate avanti negli anni dal biologo marino Roberto Barbieri, che più volte ha invitato la città a prendere in considerazione l’idea di un museo del mare come strumento culturale ed educativo. Oggi è però necessario guardare oltre l’idea in sé e interrogarsi su come un progetto di questo tipo possa svilupparsi nei prossimi vent’anni, in modo sostenibile e credibile. La vera sfida è capire come un museo del mare possa raccontare non solo ciò che siamo stati, ma anche ciò che stiamo diventando. Il mare oggi è al centro di grandi cambiamenti ambientali e climatici che riguardano tutti, anche le comunità costiere come la nostra. Il tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti sul mare – dall’innalzamento delle temperature alla perdita di biodiversità, fino all’impatto sulle attività tradizionali – potrebbe rappresentare uno degli assi portanti di un museo contemporaneo. Un museo del mare moderno può aiutare a comprendere come il cambiamento climatico stia trasformando il Mediterraneo, la pesca, le coste e il nostro modo di vivere il territorio. Non per fare allarmismo, ma per diffondere conoscenza, consapevolezza e responsabilità. In questo percorso, l’esperienza di grandi musei oceanografici e centri culturali marini, in Italia e all’estero, può offrire spunti utili come casi di studio. Queste strutture dimostrano che, se ben progettate, possono attrarre pubblico durante tutto l’anno, coinvolgere scuole e famiglie, contribuire alla destagionalizzazione del turismo e generare ricadute economiche positive. Ma richiedono visione, competenze e pianificazione. Non si tratta di annunciare oggi un progetto definito, né di indicare sedi o costi. Questa non è una promessa né una decisione già presa. È l’apertura di una riflessione politica e culturale che deve basarsi su studi di fattibilità, dati concreti e sul coinvolgimento delle realtà scientifiche, culturali e sociali del territorio. Alghero ha l’opportunità di pensare al proprio futuro partendo dal mare. Un museo del mare può diventare uno spazio dove storia, scienza e futuro dialogano. Pensare in grande non significa spendere senza criterio, ma pianificare con responsabilità ciò che vogliamo che Alghero sia nei prossimi decenni.



*Marco Colledanchise, consigliere comunale Orizzonte Comune