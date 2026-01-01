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Cor 17:49
Musei alla Fondazione Bosa
Passaggio di consegne nella conduzione dei Musei civici che da ieri sono sotto la gestione della Fondazione Bosa, l’ente istituto istituito il 3 dicembre 2024 con l’approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale, e destinato proprio alla cura e valorizzazione dei principali presidi culturali cittadini, quali
Musei alla Fondazione Bosa

BOSA - I Musei civici, fiore all’occhiello dell’offerta culturale e turistica della Città di Bosa, sono stati gestiti per poco meno di un anno da un operatore economico, nelle more della piena operatività della Fondazione Bosa, l’ente istituto istituito il 3 dicembre 2024 con l’approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale, e destinato proprio alla cura e valorizzazione dei principali presidi culturali cittadini, quali, appunto, i Musei civici, il Castello Malaspina, il Teatro Comunale.

«Il passaggio dei Musei civici sotto la gestione della Fondazione Bosa è un ulteriore passo che definisce la piena operatività del nuovo ente. Sotto la direzione dell’archeologo, Pier Tonio Pinna, la Fondazione metterà in atto tutte le azioni che gli competono per valorizzare Bosa sotto il profilo culturale, storico e quindi anche turistico e produttivo. Il prossimo step sarà la gestione diretta anche del Castello Malaspina», spiega l’assessore alla Cultura, Turismo e Attività produttive del Comune di Bosa, Marco Francesco Mannu.

«Questo passaggio segna un momento importante per Bosa, perché traccia la strada per la valorizzazione delle risorse culturali e l’identità storica della nostra Città. Un percorso indicato con precisione dalla giunta e dalla maggioranza per far crescere l’offerta e l’immagine di Bosa come città turistica legata non solo al mare, ma anche a un patrimonio storico-culturale di assoluto rilievo nella nostra Sardegna», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.
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