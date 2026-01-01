Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaMusei › A Codrongianus apre un nuovo museo
S.A. 12:47
A Codrongianus apre un nuovo museo
Codrongianos si prepara all´inaugurazione del Ce.Do.C , Centro di documentazione che finalmente vedrà la sua apertura durante i festeggiamenti per la Santissima Trinità di Saccargia
A Codrongianus apre un nuovo museo

CODRONGIANUS - Prosegue il percorso di valorizzazione culturale e turistica avviato dal Comune di Codrongianos nell’ambito del progetto PNRR dedicato ai borghi storici, che ha permesso di avviare un rivoluzionario percorso di sviluppo culturale integrato del centro nevralgico del Coros. In quest’ottica, riveste particolare importanza il Ce.Do.C. (Centro di documentazione di Codrongianos) che aprirà le porte ai cittadini e visitatori durante i festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia, in programma dal 28, 29, 30 e 31 maggio. Dopo gli interventi di riqualificazione, nell’ottica del rilancio del sistema museale locale, l’Amministrazione ha disposto l’affidamento del servizio di gestione alla Cooperativa Aretè, già impegnata nella gestione della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia.

La scelta si inserisce in una strategia chiara e coerente: costruire un sistema culturale integrato, capace di mettere in rete i principali attrattori del territorio e garantire una gestione qualificata, continuativa e orientata alla valorizzazione dell’esperienza dei visitatori. L’affidamento alla Cooperativa Aretè consente infatti di unificare la gestione dei servizi culturali dei due poli principali – il Ce.Do.C. e la Basilica di Saccargia – favorendo una maggiore integrazione tra i percorsi di visita, l’organizzazione delle attività e la promozione dell’offerta culturale complessiva. L’obiettivo è quello di rendere sempre più concreto il circuito museale di questo immenso patrimonio culturale, offrendo ai visitatori un’esperienza completa che unisce il valore storico-artistico del complesso monumentale alla narrazione del territorio, della comunità e delle sue tradizioni. Tra le attività di partenza l’attivazione di servizi di accoglienza, visite guidate, attività didattiche e iniziative culturali, con particolare attenzione alla qualità dell’offerta e alla capacità di coinvolgere diversi fruitori, dai turisti alle scuole, con particolare riferimento alle comunità locali.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’amministrazione comunale, dopo la firma del protocollo d’intesa con la Pro Loco e il Comitato di Saccargia 2026, che punta a consolidare un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione del patrimonio culturale, sulla professionalizzazione dei servizi e sulla creazione di una rete stabile tra istituzioni, operatori e territorio. L’inaugurazione ufficiale è prevista in concomitanza con i festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia, dal 28, 29, 30 e 31 maggio fino al 1° giugno 2026, trasformando l’evento in un momento centrale per la vita culturale e comunitaria del territorio. «Con questo affidamento – sottolinea il sindaco Cristian Budroni- rafforziamo una visione precisa: mettere in rete i nostri principali attrattori culturali e costruire un sistema organizzato e stabile, capace di offrire servizi di qualità e aumentare l’attrattività del territorio. La gestione unitaria tra Basilica e Ce.Do.C. rappresenta un passaggio strategico per Codrongianos e per l’intero Coros, in linea con gli obiettivi del PNRR e con la volontà di investire concretamente su cultura e turismo».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/2«Il Museo del Mare di Alghero è possibile»
13/2Lavori al Museo Archeologico, riaprirà a giugno
23/1Nel futuro di Alghero un Museo del Mare
11/12Nuova donazione al Museo Mase
28/11La Sardegna partecipa a Missione accessibilità
31/10«Casa Manno patrimonio da tutelare»
11/8Musei, dalla regione 6 milioni in tre anni
1/725 anni di attività del Museo delle Tradizioni
15/6«Sistema museale, non si perda altro tempo»
11/6Il plauso di Fdl per il Museo Archeologico di Alghero
« indietro archivio musei »
25 marzo
«Banco Sardegna per uffici è da discutere»
25 marzo
Mulas sveglia Porta Terra: Degrado e pericolo in Piazza Sulis
25 marzo
A Sassari omaggio a Simon Mossa e al cinema



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)