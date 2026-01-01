Alguer.it
«Il Museo del Mare di Alghero è possibile»
Cor 17:10
«Il Museo del Mare di Alghero è possibile»
Il componente del direttivo del Parco Regionale di Porto Conte, Luca Pais, propone ai colleghi di iniziare a pensare ad un primo allestimento presso la Torre di San Giacomo, dove presto si libereranno importanti spazi
«Il Museo del Mare di Alghero è possibile»

ALGHERO - «Conoscere Alghero. Preservare la memoria del passato e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle tradizioni marinare della città, il suo rapporto con il mare e i suoi protagonisti. Raccontare Alghero attraverso la sua identità storica, divulgazione scientifica, educazione ambientale e innovazione».

Parole di Luca Pais, componente del direttivo del Parco Regionale di Porto Conte, che propone ai colleghi di iniziare a pensare ad un primo allestimento del Museo del Mare presso la Torre di San Giacomo, considerato che a breve si libereranno gli spazi adibiti a centro di primo soccorso delle tartarughe marine, il quale verrà trasferito presso la sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte a Casa Gioiosa.

«Il Museo del Mare, un’estensione del paesaggio verso la scoperta e la conoscenza del patrimonio della città, potrà offrire il giusto mix di aspetti culturali e sociali in un ambiente dove si viene educati e al contempo stupiti dalle meraviglie del territorio. Il Museo del Mare per promuovere il rispetto per l’ambiente, l’identità e il patrimonio immateriale della città, costruiti attorno alla natura e al mare» chiude Luca Pais.

Foto d'archivio
