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Valverde e Sant’Anna, allerta furti nell’agro
Cresce la preoccupazione nell’agro a sud di Alghero dopo alcuni episodi denunciati dai residenti. Nei giorni scorsi furti con scasso e poi la fuga. Allertate le forze dell’ordine: episodi analoghi a Carrabuffas e Sant’Anna
Valverde e Sant’Anna, allerta furti nell’agro

ALGHERO - Forte preoccupazione nell’agro a sud di Alghero, dove da qualche settimana si registrano episodi di vandalismo e furti nelle abitazioni. Episodi segnalati in prevalenza nelle campagne della zona di Valverde, dove sono presenti numerose abitazioni. 

Alcuni residenti avrebbero scorto i presunti responsabili delle incursioni all’interno delle proprietà private, senza però riuscire a bloccarli, perchè dileguatisi tra la fitta vegetazione delle campagne. Già allertate le forze dell’ordine locali che negli ultimi giorni hanno provveduto a perlustrare la zona.

Furti e problemi analoghi si sono registrati nella campagne di Carrabuffas e nella zona di Sant’Anna, anch’essa molto frequentata da residenti e turisti, essendo presenti parecchie case vacanze e affittacamere.
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