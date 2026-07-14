Cor 20:21 Mare Llengua, sostegno al festival L’Associazione Nazionale Articolo 6, che rappresenta le dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla Legge 482/1999, esprime pieno sostegno alla seconda edizione di Mare Llengua – Festival Internacional de la cançó d’autor en llengües minoritàries, promosso dall’Associazione Culturale Cabirol con il contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero



ALGHERO - Il festival, in programma ad Alghero dal 9 all’11 ottobre, mette al centro la creazione musicale contemporanea in catalano di Alghero, in sardo, nei dialetti delle regioni d’Italia e nelle lingue minoritarie d’Europa. Un’iniziativa che condividiamo nei presupposti e nel metodo: le nostre lingue non sono reperti da conservare, ma strumenti vivi di scrittura, di espressione artistica e di dialogo tra culture. Il bando parla giustamente di lingue "minoritarie ma più correttamente minorizzate": è una precisazione che pesa, perché dietro ogni lingua marginalizzata c’è una storia di rapporti di forza, e ogni canzone d’autore in lingua propria è un atto di riparazione.



Il concorso è articolato in due sezioni – una internazionale e il Premio Pino Piras dedicato alle composizioni in catalano di Alghero – con un premio di 750 euro per ciascuna categoria. La partecipazione è gratuita e aperta ad autrici e autori, anche sotto contratto discografico, con brani pubblicati dopo il 1° gennaio 2025.



Le proposte vanno inviate entro il 30 agosto 2026 all’indirizzo cabirolalguer@gmail.com, secondo le modalità indicate nel regolamento. Invitiamo artiste e artisti delle comunità linguistiche di tutta Italia a cogliere questa occasione: Alghero può diventare un punto di riferimento stabile per la canzone d’autore nelle lingue minorizzate d’Europa, e la partecipazione di tutte le nostre comunità è ciò che può renderlo possibile.