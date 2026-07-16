S.A. 16:30 Via ai bandi per imprese commerciali e artigianali Possono presentare istanza per un contributo massimo dell’importo di euro 40.000, e un’intensità d’aiuto fino all’80% a fondo perduto, elevabile all’85% per le certificazioni di qualità e/o patentini conseguite da imprese femminili, giovanili e piccoli Comuni



CAGLIARI - Sono stati pubblicati i bandi per la concessione di aiuti destinati alle imprese artigianali e commerciali, finalizzati a rafforzarne la competitività attraverso l’acquisizione di specifiche specializzazioni e il conseguimento di riconosciuti standard di qualità nei processi produttivi, nell’organizzazione e nei prodotti. Possono presentare istanza le imprese aventi sede operativa in Sardegna, attive sia al momento della presentazione della richiesta di contributo che all’atto dell’erogazione dello stesso, per un contributo massimo dell’importo di euro 40.000, e un’intensità d’aiuto fino all’80% a fondo perduto, elevabile all’85% per le certificazioni di qualità e/o patentini conseguite da imprese femminili, giovanili e piccoli Comuni.



La durata dell’intervento può essere di 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o 12 mesi successivi alla concessione del contributo eventualmente prorogabili a ulteriori 12 mesi, per le certificazioni da acquisire. «Con questa misura la Regione conferma il proprio impegno a sostenere la crescita del sistema produttivo locale, accompagnando le imprese in un percorso di qualificazione e innovazione che rappresenta oggi un fattore determinante per competere sui mercati – sottolinea l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu –. La misura persegue una duplice finalità: da un lato, incentivare l’innovazione, la competitività e la qualità delle produzioni, dei processi e dell’organizzazione aziendale, favorendo al contempo una più efficace partecipazione alle procedure di appalto pubblico; dall’altro, rafforzare il posizionamento delle imprese sul mercato, valorizzandone l’immagine e accrescendone la credibilità attraverso il conseguimento di certificazioni e standard di qualità riconosciuti».



Le risorse stanziate sono: Per il settore artigianato, 900 mila euro di cui 750 mila a sostegno dei contributi per il conseguimento di certificazioni di qualità e/o patentini e abilitazioni necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche ed euro 150.000 riservati al finanziamento dei percorsi finalizzati all’ottenimento del riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Per il settore commercio, 250 mila a sostegno dei contributi per il conseguimento di certificazioni di qualità e/o patentini e abilitazioni necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 20 luglio 2026 fino alle ore 17 del 21 settembre 2026.