S.A. 15:35 10mila euro da AlgueRunway al Civile di Alghero Dalla pista dell’Aeroporto al reparto di Pediatria: la Asl Sassari riceve 10.000 euro da AlgueRunway per il reparto di Pediatria di Alghero



ALGHERO - Si è svolta questa mattina, presso l’Ospedale Civile di Alghero, la cerimonia di consegna dell’assegno di 10.000 euro a favore della Asl n. 1 di Sassari, destinato all’acquisto di attrezzature per il reparto di Pediatria. La somma è stata raccolta grazie ad AlgueRunway 2026 la manifestazione podistica che lo scorso marzo ha trasformato, per una sera, la pista e le aree operative dell’Aeroporto di Alghero in un palcoscenico

straordinario di sport, partecipazione e solidarietà. Un evento nato con l’obiettivo di generare un contributo concreto a favore della comunità e che oggi raggiunge il suo traguardo più importante. Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore generale della Asl n. 1 di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, e la Direttrice dei Servizi Socio – Sanitari Annarosa Negri, il Direttore della Sc di Pediatria, Luigi Cambosu, il Presidente di Alguerunners, Francesco Messina, l’Amministratore Delegato degli Aeroporti del Nord Sardegna, Silvio Pippobello, il CEO di èambiente, David Mele, il sindaco di Alghero,

Raimondo Cacciotto, il Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, e il personale sanitario della struttura.



«Questa donazione rappresenta un prezioso gesto di solidarietà intriso di un valore simbolico che ricorda quanto ciascun individuo possa fare nel sostenere il prossimo; oltre al gesto morale, si tratta di un contributo concreto per migliorare la qualità dell’assistenza dedicata ai nostri piccoli pazienti, andando a sostenere il lavoro quotidiano degli operatori sanitari», ha detto il Direttore generale della

Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano. «Aprire la pista dell’aeroporto di Alghero alla comunità è stata una scelta che ha richiesto organizzazione, collaborazione e fiducia reciproca. - ha dichiarato l’Amministratore Delegato degli Aeroporti del Nord Sardegna, Silvio Pippobello - Oggi la consegna di questo contributo dimostra che un’infrastruttura può creare valore anche oltre la propria missione industriale, diventando un luogo di incontro, partecipazione e responsabilità sociale».



Il Presidente di Alguerunners, Francesco Messina, ha sottolineato il significato dell’iniziativa: "«Quando abbiamo immaginato AlgueRunway speravamo di regalare ai partecipanti un’esperienza indimenticabile. Oggi abbiamo raggiunto il "traguardo" più grande e importante, lasciando un segno concreto per i bimbi del Reparto di Pediatria che ogni giorno "corrono" una gara speciale…Per noi è la soddisfazione più grande». Il Sindaco Raimondo Cacciotto e il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu hanno evidenziato come AlgueRunway abbia rappresentato anche un’importante occasione di promozione del territorio, capace di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città attraverso un’iniziativa che ha saputo unire sport, partecipazione civica e responsabilità sociale generando un beneficio reale per la comunità.



Con la donazione si conclude ufficialmente l’edizione 2026 di AlgueRunway, confermando la capacità dell’iniziativa di coniugare sport, promozione del territorio e solidarietà. Quella che, per una notte, è stata la pista di una corsa speciale è diventata oggi il punto di arrivo di un percorso di solidarietà, trasformando l’entusiasmo e la partecipazione di centinaia di persone in un aiuto concreto per i bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale "Civile" di Alghero. «Questi 10.000 euro avranno una destinazione precisa e bellissima: li utilizzeremo per umanizzare le cure e il nostro reparto. Curare un bambino non significa solo somministrare una terapia o usare un macchinario. Significa accoglierlo, proteggere la sua spensieratezza e ridurrei al minimo la paura dell’ospedale. I bambini non devono sentirsi in un luogo di sofferenza, ma in uno spazio a loro misura», ha detto il direttore della Sc di Pediatria dell’ospedale Civile di Alghero, Luigi Cambosu. Forte del successo della prima edizione e dei valori che l’hanno ispirata, AlgueRunway tornerà nel 2027 con l’obiettivo di continuare a

promuovere sport, partecipazione, solidarietà e impegno sociale, rafforzando ulteriormente il legame tra l’Aeroporto di Alghero e il territorio.