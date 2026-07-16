S.A. 13:37 Ubriaco litiga con la fidanzata: denunciato L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all’abuso di bevande alcoliche, ha assunto un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti degli Agenti di polizia intervenuti durante un servizio di controllo ad Alghero



ALGHERO - Nei giorni scorsi, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato una coppia intenta a discutere animatamente. Nel corso dell’intervento, finalizzato a verificare la situazione e a prevenire possibili conseguenze per l’incolumità delle persone coinvolte, gli operatori hanno riscontrato che l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta verosimilmente all’abuso di bevande alcoliche, ha assunto un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti degli Agenti, rivolgendo loro frasi offensive e minacciose e opponendosi agli accertamenti di Polizia.



Nonostante i ripetuti tentativi di riportare la situazione alla calma, il soggetto ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, rendendo necessario il suo accompagnamento presso gli Uffici del Commissariato per la compiuta identificazione e la redazione degli atti di rito. Anche durante la permanenza negli Uffici di Polizia, l’uomo ha perseverato nell’atteggiamento non collaborativo, reiterando offese e minacce nei confronti degli operatori che hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà alla

competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia a pubblico ufficiale.