S.A. 14:49 Comune verso acquisto Canile

Cacciotto: «ci sono i soldi» Il Comune acquisirà quindi al patrimonio pubblico l’area di circa 17 ettari situata a Santa Maria La Palma, in località Pala Pirastru, comprensiva del canile comunale



ALGHERO - Per l’acquisto del canile di Pala Pirastru arriva la disponibilità finanziaria necessaria alla transazione. Con la quota destinata dall’avanzo di amministrazione per investimenti, compresa nella delibera di variazione al bilancio approvata dalla Giunta nella giornata di ieri, l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto prevede la disponibilità della somma da destinare all’operazione. Si avvia così alla chiusura un intervento che ha compreso più tappe, dall’avvio dell’istruttoria nel dicembre 2025 alle verifiche che questa tipologia di procedimenti richiedono, fino all’esito della perizia del giugno scorso che ha determinato il valore dell’intera proprietà in 803.658 euro, a cui vanno aggiunte le cifre determinate dalle imposte per acquisizione che concorrono alla determinazione della somma stanziata in manovra.



«Fin dall’inizio – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - abbiamo manifestato la volontà di acquisire l’intero compendio, ma era nostro dovere tutelare l’interesse pubblico e verificare ogni aspetto con la necessaria prudenza. L’acquisizione consentirà al Comune di programmare in modo stabile un servizio essenziale per garantire continuità, efficienza e sicurezza nella gestione del servizio». Il Comune acquisirà quindi al patrimonio pubblico l’area di circa 17 ettari situata a Santa Maria La Palma, in località Pala Pirastru, comprensiva del canile comunale.



L’istruttoria ha compreso la valutazione estimativa del compendio, la verifica urbanistica, l’analisi della sostenibilità finanziaria dell’operazione, inclusa l’eventuale articolazione del pagamento fino a tre annualità, nonché la valutazione dei fabbisogni funzionali del servizio canile. Attualmente la struttura è di proprietà dell’Associazione "Primavera", in essa il Comune assicura il servizio pubblico di ricovero, custodia, cura e gestione dei cani randagi e d’affezione. Gli uffici comunali hanno svolto un lavoro accurato e puntuale, che oggi consente all’Amministrazione di proseguire il percorso con dati oggettivi e con una valutazione economica certificata. L’acquisto del Canile Primavera rappresenta un tema particolarmente sentito da una larga parte della comunità algherese. A sostegno dell’iniziativa sono state raccolte oltre 8.000 firme e nel territorio comunale si contano più di 10.000 animali d’affezione registrati.