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S.A. 12:02
Niccolò Fabi a San Giovanni di Sinis
A causa della momentanea indisponibilità del Teatro di Tharros, lo spettacolo sarà trasferito nella vicina Pratza de Is Ballus. Appuntamento venerdì 17 luglio alle ore 21
Niccolò Fabi a San Giovanni di Sinis

ORISTANO - L’appuntamento, inizialmente previsto al Teatro di Tharros, sarà trasferito nella vicina Pratza de Is Ballus. Restano invariati la data e l’orario. Cambio di location per il concerto di Niccolò Fabi, in programma venerdì 17 luglio nell’ambito del Festival "I Giganti dell’Arte 2026". A causa della momentanea indisponibilità del Teatro di Tharros, lo spettacolo sarà trasferito nella vicina Pratza de Is Ballus, a San Giovanni di Sinis.

Tra i cantautori più apprezzati della scena musicale italiana, Niccolò Fabi porterà sul palco di San Giovanni di Sinis il suo nuovo tour, ripercorrendo una produzione artistica che attraversa quasi trent’anni di musica, ricerca e scrittura. La sua carriera discografica ha avuto inizio nel 1997 con la pubblicazione del primo album, Il giardiniere. Da allora Fabi ha costruito un percorso personale e riconoscibile, nel quale la canzone d’autore si intreccia con la riflessione, l’intimità e l’attenzione alle trasformazioni individuali e collettive.

Accanto ai numerosi album da solista, nel 2014 ha realizzato insieme a Daniele Silvestri e Max Gazzè il progetto musicale Fabi Silvestri Gazzè, nato dall’incontro tra tre delle voci più rappresentative del cantautorato italiano contemporaneo. Nel corso della sua carriera Niccolò Fabi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui tre Premi Lunezia e tre Targhe Tenco, che ne hanno confermato il valore come autore, interprete e musicista.

Il concerto fa parte del calendario de "I Giganti dell’Arte 2026", la rassegna promossa dalla Fondazione Mont’e Prama, che porta durante l’estate nel territorio di Cabras alcuni dei principali protagonisti della scena musicale, teatrale e coreutica italiana e internazionale. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Dromos Festival, nell’ambito di una sinergia che mette in dialogo due importanti realtà culturali del territorio e contribuisce a valorizzare il Sinis e l’Oristanese attraverso la grande musica d’autore. L’evento è organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna – Programma Coesione Italia 2021–2027 e del Comune di Cabras, e con il supporto dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, del GAL Sinis e della Società Cooperativa Penisola del Sinis.

Nella foto: Niccolò Fabi
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