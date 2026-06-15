Cor 10:00 Sicurezza a rischio senza personale: mobilitazione La mobilitazione locale si inserisce nella più ampia cornice di protesta nazionale e mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla grave crisi che sta investendo i settori della sicurezza





La mobilitazione locale si inserisce nella più ampia cornice di protesta nazionale e mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla grave crisi che sta investendo i settori della sicurezza e della difesa, ponendo l’accento su due questioni ormai non più rinviabili: il rinnovo del contratto di lavoro e la tutela previdenziale. Le criticità investono tutti i settori strategici: dagli uffici investigativi alle volanti, dagli uffici immigrazione ai Commissariati Distaccati - in particolare Alghero ed Olbia - fino alle Specialità. In un territorio complesso come quello della provincia di Sassari, caratterizzato da un’estensione significativa e da dinamiche sociali articolate, tale situazione risulta ancor più insostenibile.

Inoltre resta urgente l’avvio di politiche alloggiative strutturate che consentano al personale della Polizia di Stato di poter vivere stabilmente nei comuni sede di Questura e degli Uffici della Polizia di Stato. Senza soluzioni abitative accessibili e dedicate, diventa sempre più difficile garantire la permanenza del personale sul territorio e, con essa, la continuità e l’efficacia dei servizi di sicurezza per la comunità. SASSARI – Giovedì 18 giugno 2026 le donne e gli uomini in divisa incroceranno virtualmente le braccia per una giornata nazionale di mobilitazione e protesta che coinvolgerà anche il territorio di Sassari. La Segreteria Regionale del Silp Cgil Sardegna annuncia l’organizzazione di un presidio che si terrà davanti alla Prefettura di Sassari a partire dalle ore 10 e che si concluderà con un incontro con il Prefetto, al quale saranno illustrate le motivazioni dell’iniziativa.