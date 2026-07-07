Cor 10:59 Al Rosario ospite Laura Lanza Appuntamento Venerdì 09 luglio alle 19.00 Laura Lanza sarà ospite della Biblioteca della Parrocchia del Rosario di Alghero (Via XX Settembre) per presentare il suo nuovo libro All’ombra di Montevecchio. Le donne di G.A. Sanna (Delfino)



ALGHERO - Cosa significa essere donna, essere moglie e madre, figlia, amante o nipote di un uomo complesso e ricchissimo quale fu Giovanni Antonio Sanna, imprenditore illuminato e personalità sarda di spicco del Risorgimento? Riscopriremo storie di donne privilegiate, alle quali non furono risparmiate grandi prove. Donne che hanno lottato per emergere, ciascuna con la propria individualità, forze e debolezze, affrontando fortune e disgrazie legate all’immensa ricchezza con la quale hanno dovuto confrontarsi per tutta la vita.

Attraverso una narrazione appassionata e un’attenta analisi delle fonti, l’autrice ricostruisce il lato più segreto e femminile di chi ha vissuto all’ombra di Montevecchio, offrendoci uno sguardo prezioso anche sulla condizione femminile di quell’epoca. Laura Lanza è nata nel 1975 a Sassari, dove si è laureata in Lettere Classiche e oggi insegna in un istituto superiore. Da sempre appassionata di divulgazione, è vicepresidente dell’Associazione culturale Quiteria, impegnata nel valorizzare la storia locale.

Grande conoscitrice dell’età vittoriana, coltiva l’interesse per la rievocazione storica ed è collezionista di oggetti d’epoca. Negli ultimi anni ha concentrato le sue ricerche sulla figura di Giovanni Antonio Sanna, illustre concittadino del passato, e sulla sua complessa saga familiare. Attraverso la consultazione di archivi, la raccolta di materiale edito e inedito, la visita ai luoghi della sua vita e il confronto con altri studiosi, ha pubblicato sull’argomento un romanzo storico e il presente saggio.