S.A. 10:25 Dalla Francia premio all’algherese Massimiliano Fois È di questi giorni la notizia che l’autore è stato pubblicato in Francia dalla Editions Complicites con il suo saggio "Antoine de Saint-Exupéry à Alghero" arrivato in Italia già alla terza edizione con la Nemapress



ALGHERO - Prestigioso ed importante traguardo nel mondo della saggistica europea, per lo scrittore Massimiliano Fois. È di questi giorni la notizia che l’autore è stato pubblicato in Francia dalla Editions Complicites con il suo saggio "Antoine de Saint-Exupéry à Alghero" arrivato in Italia già alla terza edizione con la Nemapress. Il testo è stato tradotto da Gilles Buron e racconta la permanenza dell’autore de Il Piccolo Principe ad Alghero nel 1944. Massimiliano Fois è anche il direttore artistico del Museo M.A.S.E. dedicato proprio allo scrittore francese, che fa parte del circuito dell’ Ecomuseo del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Fois, saggista, narratore e poeta, sta lavorando ad altri due saggi che hanno come tema episodi accaduti in Sardegna, senza tralasciare gli altri due campi dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari e di pubblico, come la poesia ed il teatro.