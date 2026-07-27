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"Diritti al Contrario" per la giustizia universale
La rassegna “Diritti al Contrario” ospita la proiezione del documentario “Pro-Pal per la giustizia universale”. Mercoledì 29 luglio 2026, presso la Sala Conferenze Lo Quarter, una serata dedicata alla cultura, al dibattito e all’approfondimento della lotta palestinese


ALGHERO - Nell’ambito della rassegna culturale in parole e immagini "Diritti al Contrario", mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 21 si terrà, presso la Sala Conferenze Lo Quarter (Largo Lo Quarter, Alghero), la proiezione del documentario: Pro-Pal per la giustizia universale a cura di G.A.Z.A. Project. Attraverso numerose interviste, motivazioni, spiegazioni e intenti, PRO-PAL per la giustizia universale racconta la storia di un movimento variegato e creativo, attivo da molto prima del 7 ottobre 2023. Da oltre due anni, il movimento lavora per mettere in discussione le narrazioni mainstream, inserendosi in una necessaria ricerca della verità storica.

Nato inizialmente a Berlino nel 2019 come produzione musicale di G.A.Z.A. (Go Against Zionist Apartheid), il progetto si è arricchito con registrazioni ambientali a Istanbul, fino a concretizzarsi in un documentario d’inchiesta e approfondimento sulla questione palestinese. L’opera affronta tematiche complesse e connesse come l’antisemitismo, il sionismo, il pinkwashing e i movimenti di resistenza palestinesi.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero. Tra le associazioni promotrici: Ponti non Muri, Emergency Sassari, MOS - Movimento Omosessuale Sardo, Amnesty International Sassari, Noi Donne 2005, Alisso con GUS (Gruppo Umana Solidarietà) e Convenzione per i Diritti del Mediterraneo. L’evento ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Al termine della proiezione seguirà un dibattito in sala con la regista. Per maggiori info pontinonmuri@yahoo.it - 348 1007140.
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